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Путин и Макрон провели переговоры по телефону
12 января 2020, 20:54 • 76 • Политика
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора ряд актуальных международных вопросов, в том числе ливийскую проблематику. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
"Подробно рассмотрена ливийская проблематика. В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня", - отмечается в сообщении.
"Подтверждена готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса. Выражено намерение всемерно способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии", - отметили в Кремле.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган после встречи в Стамбуле 8 января призвали все стороны ливийского конфликта остановить боевые действия с полуночи 12 января. Сначала ЛНА в субботу вечером, а позднее в воскресенье и Правительство национального согласия (ПНС) заявили о поддержке этой инициативы и прекращении огня. Между тем практически сразу после начала перемирия враждующие лагеря начали обвинять друг друга в нарушениях.
Ситуация в Иране
Путин и Макрон также обсудили в ходе состоявшегося телефонного разговора ситуацию в Иране, отметив необходимость проявления сдержанности всеми сторонами.
"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в ходе разговора затрагивались тематика внутриукраинского конфликта и положение дел в Сирии, добавили в пресс-службе. Также стороны условились о продолжении личных контактов.
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