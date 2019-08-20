Путин и Макрон проговорили до двух часов ночи

Владимир Путин вернулся из Франции в Москву в шесть часов утра, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом переговоры главы государства с президентом Франции Эммануэлем Макроном, плавно перешедшие из официальной фазы в неофициальный ужин, затянулись аж до двух часов ночи.

- Переговоры прошли конструктивно и доверительно, пока лидеры говорили с глазу на глаз, состоялись беседы министров иностранных дел России и Франции и помощников президентов по международным делам, - рассказал Песков. - Все это можно охарактеризовать, как очень насыщенный с точки зрения содержания, весьма конструктивный и доверительный диалог. Сверили часы по основным вопросам, как двусторонней, так и международной повестки дня.

Пресс-секретарь президента не упустил возможности высказать отношение к предложенному французами формату общения с прессой, по которому лидерам пришлось давать пресс-конференцию еще до начала самих переговоров. Песков мягко назвал такой подход "инновационным".

- Переговоры, в целом, были позитивные, основной набор тем главы государства обозначили во время пресс-конференции, - сказал он. - Но это не значит, что собеседники соглашались друг с другом. Они достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты и те, по которым есть совпадение мнений и те, по которым есть разногласие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже через несколько дней во Франции стартует саммит G7, и Владимир Путин использовал переговоры в Форте Бергансон, чтобы донести до Макрона и других участников Большой Семерки позицию России по ключевым моментам.

- Произошла сверка часов и в настоящее время Макрон знает позицию России по наиболее актуальным вопросам, - подчеркнул Песков. - И знает ее не на основе каких-то фейковых новостей и вольных трактовок, а из первоисточника - от главы российского государства. В этом как раз и ценность подобных встреч.

Новость об испытании США ракеты средней дальности в не ядерном исполнении поступила как раз во время общения двух президентов.

- Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, - рассказал пресс-секретарь президента. - За несколько дней, недель или месяцев подобные испытания подготовить просто невозможно. Это лишний раз доказывает, что действия не России, а США привели к слому ДРСМД.

Отдельно обсуждалась ситуация на Украине, но здесь без инициативы Киева невозможно продвинуться вперед.

- Путин и Макрон экспертно и развернуто обсудили перспективы проведения саммита в нормандском формате, - сказал Песков. - Саммиту будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне. Чтобы, как говорилось вчера, не проводить встречу ради встречи. Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским.