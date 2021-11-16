Путин и Макрон поспорили о причинах миграционного кризиса по телефону

Фото: kremlin.ru

Российский президент указал коллеге на жестокое обращение польских пограничников с беженцами

Президент Российской Федерации Владимир Путина провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили кризис на польско-белорусской границе, сойдясь во мнении, что в настоящее время необходимо добиться деэскалации ситуации с мигрантами.

В пресс-службе Елисейского дворца также указали, что диалог на президентском уровне поспособствует достижению положительных результатов уже в ближайшее время. Однако, указывает источник, стороны не достигли согласия в обозначении причин возникшей ситуации на границе Польши и Белоруссии.

В разговоре с Макроном Путин обратил внимание французской стороны на крайне жесткое обращение сотрудников пограничной службы Польши к мигрантам. Президент Российской Федерации также указал, что находится в контакте с Лукашенко по миграционному кризису, и подчеркнул целесообразность обсуждения проблем напрямую по линии руководства стран Европейского союза и Белоруссии.

В диалоге затрагивался Донбасс – стороны выразили неудовлетворенность отсутствием подвижек в урегулировании военного конфликта на востоке Украины. Ситуация в регионе продолжает ухудшаться. Были также подняты вопросы текущей повестки на двустороннем и международном уровне, включая обстановку с коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный диалог с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель – стороны обсудили миграционный кризис на границе с Польшей со способами решения проблемы.