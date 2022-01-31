Путин и Макрон по телефону обсудили три темы: В Кремле дали пояснение

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон вновь созвонились. По телефону они обсудили три темы. Пресс-служба Кремля рассказала, о чём говорили политики.

Первой темой стала ситуация вокруг Украины, второй – вопросы о гарантиях безопасности.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности", - сказано в сообщении на сайте Кремля.

Президент России вновь изложил подходы по этим аспектам, они принципиальны и неизменны.

Третьей темой стала договорённость о следующих переговорах по телефону. Кроме того, администрации президентов должны оперативно проработать личную встречу на высшем уровне.

В прошлый раз Путин и Макрон созванивались 28 января. Тогда они обсуждали предоставление России гарантий безопасности.