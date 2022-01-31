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Путин и Макрон по телефону обсудили три темы: В Кремле дали пояснение

31 января 2022, 22:50  •  129 • Политика
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон вновь созвонились. По телефону они обсудили три темы. Пресс-служба Кремля рассказала, о чём говорили политики.
Первой темой стала ситуация вокруг Украины, второй – вопросы о гарантиях безопасности.
"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности", - сказано в сообщении на сайте Кремля.
Президент России вновь изложил подходы по этим аспектам, они принципиальны и неизменны.
Третьей темой стала договорённость о следующих переговорах по телефону. Кроме того, администрации президентов должны оперативно проработать личную встречу на высшем уровне.
В прошлый раз Путин и Макрон созванивались 28 января. Тогда они обсуждали предоставление России гарантий безопасности.

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