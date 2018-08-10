Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Сирии, президент РФ подчеркнул важность содействия восстановлению инфраструктуры страны.

"В ходе обмена мнениями о текущей ситуации в Сирии лидеры дали высокую оценку проведенной в июле российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин "подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также возвращению беженцев и временно перемещенных лиц в места их постоянного проживания".

В ходе разговора "затрагивались также некоторые другие темы", добавили в Кремле.

Франция направила в Сирию более 40 тонн гуманитарного груза по договоренности между российским и французским президентами. Помощь была доставлена на аэродром Хмеймим 21 июля самолетом Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации РФ.

В конце июля силами Сирийского арабского Красного Полумесяца в сопровождении сотрудников российской военной полиции груз (мобильный медпункт для проведения операций, кухонные наборы, одеяла и медикаменты) был привезен в город Дума в Восточной Гуте.