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Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
18 ноября 2019, 18:09 • 160 • Украина
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Основное внимание уделено ситуации на Украине с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате", - говорится в сообщении Кремля.
Президенты РФ и Франции считают, что проведение такого саммита должно реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений. "С обеих сторон подчеркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений", - передает пресс-служба Кремля.
"В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса", - отмечается также в сообщении пресс-службы российского лидера.
Передача кораблей
Кроме того, Путин в телефонном разговоре проинформировал Макрона о передаче Украине трех военных кораблей, задержанных за провокацию в Керченском проливе.
"Владимир Путин информировал президента Франции о состоявшейся сегодня в акватории Черного моря передаче украинским представителям трех военных кораблей, которые были задействованы в провокации в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года", - указано в сообщении Кремля.
Передача трех кораблей украинской стороне состоялась в понедельник в нейтральных водах Черного моря, в 30 км от мыса Такиль. В настоящее время эти корабли ("Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу") идут в направлении Одессы.
В МИД Украины также сообщали, что Киев не намерен отказываться от участия в международном трибунале ООН против РФ, несмотря передачу Киеву задержанных кораблей и осуществленное ранее освобождение 24 украинских моряков.
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