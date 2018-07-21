Путин и Макрон обсудили реализацию совместной инициативы по гуманитарной помощи Сирии

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в продолжение состоявшихся 15 июля в Москве переговоров обсудили по телефону актуальные международные и региональные проблемы. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставил в субботу из французского аэропорта Шатору на аэродром Хмеймим в Сирии 44 тонны гуманитарного груза. Груз направлен в Сирию в соответствии с решением о совместном проекте по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, принятым 24 мая в Санкт-Петербурге президентами Франции и России.