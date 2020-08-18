Путин и Макрон обсудили протесты в Белоруссии

Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: TASS Host Photo Agency/Global Look Press/www.globallookpress.com

Лидер Пятой республики сделал второй звонок за неделю

Президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудил с главой РФ Владимиром Путиным происходящее сейчас в Белоруссии. Российский лидер обозначил недопустимость вмешательства во внутренние дела соседней для нас страны извне и давления на Минск. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор прошел по инициативе Парижа.

"С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", - говорится в заявлении.

Отметим, что это уже второй телефонный разговор между Макроном и Путиным за последние шесть дней. Ранее "Утро.ру" писало, что французский президент звонил в Кремль 12 августа, в самый разгар массовых протестов в Белоруссии. Они, напомним, начались буквально сразу после объявления предварительных итогов президентских выборов, состоявшихся в Республике 9 августа. Москва и Париж также обсудили ситуацию в Белоруссии.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала призыв Макрона к ЕС поддержать протестное движение белорусов, назвав это обращение лицемерным. Она припомнила главе Пятой республики демонстрации "желтых жилетов", активисты которых требовали, в том числе, отставки Макрона. Российский дипломат предложила Брюсселю "мобилизоваться" на поддержку французских протестов.

Добавим, что сегодня Путин также успел обсудить происходящее в Белоруссии и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

