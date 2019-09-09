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Путин и Макрон обсудили по телефону обмен между Россией и Украиной
09 сентября 2019, 00:39 • 54 • Украина
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Главы государств позитивно оценили обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.
РИА Новости
«В ходе обсуждения перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования. Подтверждён взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках нормандского формата», — говорится в сообщении Кремля.
В разговоре обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договорённостей, которые были достигнуты в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах. В них входит разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения.
Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Путин и Макрон высказались за объединение усилий для сохранения СВПД.
«Главы государств договорились о продолжении контактов — как по телефону, так и в ходе личных встреч», — отметили в Кремле.
Ранее Макрон заявил о планах провести встречу лидеров нормандского формата в сентябре.
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