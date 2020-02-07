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Путин и Лукашенко вышли на лед

07 февраля 2020, 18:09  •  143 • В России

Президенты России и Белоруссии после первого раунда сочинских переговоров решили сделать перерыв на хоккей. Владимир Путин и Александр Лукашенко отправились в развлекательный центр «Галактика» в Красной поляне, где вышли на лед в товарищеском матче с участием игроков Ночной хоккейной лиги. За белорусскую команду сыграл и сын президента Белоруссии Николай Лукашенко. Лидеры двух стран сыграли за одну команду.

Ожидается, что переговоры будут продолжены уже с участием подъехавших членов российской делегации после окончания игры. Однако неформальные разговоры начались уже в перерывах между таймами.

В перерыве Путин и Лукашенко продолжили переговоры в неформальной обстановке.

Путин и Лукашенко вышли на лед.Два президента играют в хоккей в Красной полянеДмитрий СМИРНОВ

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