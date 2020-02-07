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Путин и Лукашенко вышли на лед
07 февраля 2020, 18:09 • 143 • В России
Президенты России и Белоруссии после первого раунда сочинских переговоров решили сделать перерыв на хоккей. Владимир Путин и Александр Лукашенко отправились в развлекательный центр «Галактика» в Красной поляне, где вышли на лед в товарищеском матче с участием игроков Ночной хоккейной лиги. За белорусскую команду сыграл и сын президента Белоруссии Николай Лукашенко. Лидеры двух стран сыграли за одну команду.
Ожидается, что переговоры будут продолжены уже с участием подъехавших членов российской делегации после окончания игры. Однако неформальные разговоры начались уже в перерывах между таймами.
В перерыве Путин и Лукашенко продолжили переговоры в неформальной обстановке.
Путин и Лукашенко вышли на лед.Два президента играют в хоккей в Красной полянеДмитрий СМИРНОВ
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