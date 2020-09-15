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Путин и Лукашенко выбрали нового преемника - эксперт

15 сентября 2020, 13:15  •  286 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Лидеры двух стран не назвали того, кто возглавит Белоруссию
На переговорах в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко, вероятнее всего, говорили о будущем президенте Белоруссии. Такое предположение прозвучало от политолога Владимира Евсеева.
По его мнению, эта одна из важнейших тем осталась за кадром.
Аналитик отметил, что Москве важно не сохранить действующего президента Белоруссии. Она выступает за мирную передачу власти после конституционной реформы в Республике, добавил эксперт "Известиям".
Но, кто займет высший пост в соседней стране, не известно.
"Фигура преемника намеренно держится в секрете, чтобы раньше времени не настроить против него Запад", – объяснил политолог.
У России есть немало вопросов лично к Лукашенко, но в большей степени они касаются нефти и газа. После переговоров глав двух стран споры по этой теме между ними должны утихнуть, выразил уверенность Евсеев.
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 14 сентября длились почти четыре часа. Президенты обсудили несколько главных вопросов, в том числе протесты в Белоруссии и кредит в $1,5 миллиарда.

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