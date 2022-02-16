Путин и Лукашенко встретятся 18 февраля. Названы темы переговоров

Путин и Лукашенко обсудят вопросы европейской безопасности, говорится в сообщении Кремля. Также стороны поговорят о сотрудничестве Москвы и Минска в различных сферах.

Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества,

- уточняется в заявлении.

Ранее Лукашенко ответил на истерику Запада, случившуюся из-за совместных учений с Россией. Он напомнил, что учения - это дело только Москвы и Минска. И в дополнение задал западным странам неудобный вопрос.