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Путин и Лукашенко встретятся 18 февраля. Названы темы переговоров
16 февраля 2022, 16:50 • 100 • Политика
Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве. Переговоры состоятся 18 февраля.
Путин и Лукашенко обсудят вопросы европейской безопасности, говорится в сообщении Кремля. Также стороны поговорят о сотрудничестве Москвы и Минска в различных сферах.
- уточняется в заявлении.
Ранее Лукашенко ответил на истерику Запада, случившуюся из-за совместных учений с Россией. Он напомнил, что учения - это дело только Москвы и Минска. И в дополнение задал западным странам неудобный вопрос.
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