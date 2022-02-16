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Путин и Лукашенко встретятся 18 февраля. Названы темы переговоров

16 февраля 2022, 16:50  •  100 • Политика
Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве. Переговоры состоятся 18 февраля.
Путин и Лукашенко обсудят вопросы европейской безопасности, говорится в сообщении Кремля. Также стороны поговорят о сотрудничестве Москвы и Минска в различных сферах.
Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества,
- уточняется в заявлении.
Ранее Лукашенко ответил на истерику Запада, случившуюся из-за совместных учений с Россией. Он напомнил, что учения - это дело только Москвы и Минска. И в дополнение задал западным странам неудобный вопрос.

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