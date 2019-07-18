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Путин и Лукашенко в Питере обсудили, что делать с Союзным договором

18 июля 2019, 16:39  •  28 • В России

Владимир Путин и Александр Лукашенко, перебравшись с Валаама в Санкт-Петербург, перед началом форума регионов России и Белоруссии продолжили начатый накануне разговор уже в официальном ключе.

- В декабре 20 лет нашему Союзному договору, ни одной проблемы мы не должны вынести за пределы этого срока, - предложил Лукашенко. - Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий. Поэтому я предлагаю снять все вопросы к этой дате. И в рамках Высшего госсовета, или как мы договоримся, все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы.

Президент России нисколько не возражал, и даже попросил созданную с двух сторон рабочую группу доложить о текущей ситуации с интеграцией двух стран.

- Все это очень важно, интересно, перспективно и полезно, - подчеркнул Путин. - Мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках союзного договора, что не сделано, по каким причинам. И выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития интеграции.

- Президенты свой путь прошли, мы не единожды встречались - и в Сочи, и в Москве, и в других местах. И нас даже подкритиковывали за то, что мы часто встречаемся и якобы не решаем, - продолжил Лукашенко. - Сейчас работают правительства. Неважно, что там крутой Орешкин возглавляет эту группу, правительства работают! Президенты выполнили свою миссию, сыграли свою роль, определи все, что от нас требуется.

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