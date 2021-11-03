Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лиц...
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей ...
Главная / Политика

Путин и Лукашенко утвердят союзные программы и военную доктрину

03 ноября 2021, 17:30  •  53 • Политика
В День народного единства Владимир Путин в Севастополе примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет в формате видеоконференции с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом 3 ноября говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе заседания лидеры утвердят пакет интеграционных документов, военную доктрину и концепцию миграционной политики Союзного государства.
К утверждению предлагаются «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», включающие 28 отраслевых союзных программ.
Также Путин и Лукашенко оценят итоги торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2020 год и январь–июнь 2021 года и ход выполнения ранее принятых решений.
Политики намерены утвердить решение о присуждении впервые премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году российским и белорусским ученым и специалистам.
28 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 4 ноября в День народного единства пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.
7 октября российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега провели телефонные переговоры, обсуждалась подготовка саммитов ЕАЭС и СНГ в Минске в октябре, а также заседание Высшего госсовета в ноябре. Кроме того, они затронули текущие вопросы в развитии двусторонних отношений.
10 сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил об одобрении совмином Союзного государства РФ и Белоруссии интеграции на основе 28 согласованных отраслевых программ. Также он отметил, что граждане двух стран должны получить выгоду от интеграционных процессов.
Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





53
Источник
Похожие новости
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
03 ноября 2021, 05:50
Киевский генерал пригрозил России "кровавой баней" и предупредил украинцев о военном положении
03 ноября 2021, 02:20
Премьер Британии Джонсон оценил решение Путина не приезжать на саммит в Глазго: "Вызывает уважение"
03 ноября 2021, 09:55
До России - 25 км: Политолог в прямом эфире разоблачил стратегический замысел ВСУ
03 ноября 2021, 11:40
Сенатор предсказал исход обещанной для России "кровавой бани": Украина не уцелеет
03 ноября 2021, 09:55
Европа села на "пороховую бочку". Захарова предупредила о роковом поджоге
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 ноября 2021, 08:45
"Я пришел плюнуть на ваши могилы": нам объявлена война на уничтожение
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
03 ноября 2021, 09:55
ВСУ впервые применили «Джавелины» на Донбассе
03 ноября 2021, 05:50
Киевский генерал пригрозил России "кровавой баней" и предупредил украинцев ...
03 ноября 2021, 02:20
Премьер Британии Джонсон оценил решение Путина не приезжать на саммит в Глазго: "...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 октября 2021, 00:15
Американский адмирал призвал США "остерегаться медведя" после "едкой" фразы Лаврова
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
01 ноября 2021, 19:25
Украинские силовики массово дезертируют в Донбассе. Пропаганда обманула
31 октября 2021, 18:55
США ждут русских на границе России и Украины
30 октября 2021, 00:55
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
30 октября 2021, 01:30
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
28 октября 2021, 15:05
Украинская военщина наступает, а власти народных республик делают вид, что ничего не происходит
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.