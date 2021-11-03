Путин и Лукашенко утвердят союзные программы и военную доктрину

В День народного единства Владимир Путин в Севастополе примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет в формате видеоконференции с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом 3 ноября говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе заседания лидеры утвердят пакет интеграционных документов, военную доктрину и концепцию миграционной политики Союзного государства.

К утверждению предлагаются «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», включающие 28 отраслевых союзных программ.

Также Путин и Лукашенко оценят итоги торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2020 год и январь–июнь 2021 года и ход выполнения ранее принятых решений.

Политики намерены утвердить решение о присуждении впервые премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году российским и белорусским ученым и специалистам.

28 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 4 ноября в День народного единства пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

7 октября российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега провели телефонные переговоры, обсуждалась подготовка саммитов ЕАЭС и СНГ в Минске в октябре, а также заседание Высшего госсовета в ноябре. Кроме того, они затронули текущие вопросы в развитии двусторонних отношений.

10 сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил об одобрении совмином Союзного государства РФ и Белоруссии интеграции на основе 28 согласованных отраслевых программ. Также он отметил, что граждане двух стран должны получить выгоду от интеграционных процессов.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.