Путин и Лукашенко согласовали 28 «дорожных карт» по интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства

9 сентября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Москве – в 2021 году этот визит в РФ стал для белорусского лидера уже пятым и позволил подвести промежуточный итог по вопросу углубления интеграции в рамках Союзного государства.

Россия и Белоруссия на разных уровнях прорабатывали детали проекта в течение последних трех лет, результатом совместных усилий стала разработка 28 программ, содержание которых долгое время не раскрывалось Изначально, кстати, речь шла от 31 «дорожной карте» по интеграции, но, по всей видимости, произошли некие изменения О согласовании 28 программ заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции, последовавшей за трехчасовой встречей с Александром Лукашенко. Следующим этапом станет одобрение программ в ходе заседания Совета министров Союзного государства 10 сентября, после чего их направят на окончательное утверждение Высшего Госсовета Союзного государства – это, предположительно, произойдет в октябре. Лукашенко объяснил, что такая пауза связана с тем, что стороны успели обсудить большое количество документов, и правительства РФ и Белоруссии должны еще раз их изучить.

Газовый вопрос

Сторонам удалось прийти к консенсусу даже по острым вопросам, например, «газовому». На пресс-конференции Путин уточнил, что для Белоруссии Россия сохранит цены на газ на уровне 2021 года. Для сравнения, в данный момент Минск платит за газ 128,5 долларов США за 1000 кубометров, в то время как европейские страны покупают его через биржу по 700 долларов США за 1000 кубометров. В 2022 году цены на «голубое топливо» для Белоруссии даже не станут индексироваться на уровень долларовой инфляции.

А до 1 декабря 2023 года между Москвой и Минском будет подписан документ, согласно которому газовые рынки России и Белоруссии объединятся в рамках Союзного государства. Помимо этого, предполагается, что стороны заключат договор об объединении нефтяного рынка и соглашение о едином рынке электроэнергии.

Ранее белорусская сторона заявляла, что стороны намерены определить формулу, по которой будет производиться расчет цены на топливо. Белорусские чиновники полагают, что для Белоруссии справедлива цена, совпадающая с ценой на газ для Смоленской области: это 67 долларов за 1000 кубометров.

Сначала экономика

Одним из ключевых итогов переговоров стало достижение договоренности о переходе к единой макроэкономической политике. Россия и Белоруссия намерены перейти к единой промышленной политике, обеспечить общий доступ к госзакупкам и госзаказу. Стороны также договорились о гармонизации кредитно-денежной политики – этим займутся ЦБ РФ и Нацбанк Белоруссии, которые должны заключить соответствующий договор до декабря 2022 года. К слову, вопрос о единой валюте было решено отложить, поскольку, согласно позиции центробанков, государства еще не готовы к такому шагу.

Гармонизация касается и правил открытия банковских счетов, проведения валютных операций, норм регулирования банковской деятельности и требований по обеспечению безопасности в сфере финансов.

Еще одним шагом станет интеграция национальных платежных систем и развитие сотрудничества в области внедрения системы быстрых платежей.

Стандартизация коснется систем отслеживания товаров, налогового и таможенного законодательства и принципов налогообложения – предполагается ввести общие нормы для обоих государств. Унификация ждет транспортные рынки России и Белоруссии, требования к дорожной инфраструктуре, а контроль транспортных перевозок будет осуществляться при помощи общего ПО.

Также в перспективе Россия и Белоруссия рассчитывают сформировать единую аграрную и социально-трудовую политику, создать единые принципы рынка связи и наконец отменить роуминг. Кроме того, в рамках Союзного государства граждане обеих стран получат равные права и возможности в экономической и социальной сферах. Как полагает Путин, выработка единых подходов к трудовому, страховому, пенсионному и другим видам законодательства станет мощным импульсом и для российской, и для белорусской экономики.

Возможные перспективы

В ходе переговоров Путин и Лукашенко не обсуждали тему политической интеграции, однако не исключают ее возможности в будущем. По словам российского лидера, для начала нужен экономический базис, и на его фундаменте можно выстраивать дальнейшую интеграцию, в том числе, политическую. При этом, как полагает российский лидер, в интеграционных вопросах Россия и Белоруссии находятся на «правильном пути», и сейчас важно выполнить достигнутые договоренности.

Помимо всего прочего, Путин сообщил, что общий объем кредитов, который Москва предоставит Минску в период с сентября 2021 года до конца 2022 года, составит порядка 630-640 миллионов долларов. Но Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что Белоруссия пока не намерена обращаться к российским властям за новыми кредитами. Также, по его словам, он попросил российскую сторону о сохранении за Минском остатка кредитных средств, предоставленных для строительства Белорусской АЭС (БелАЭС), в том случае, если они останутся.

Кроме того, Белоруссия и России подтвердили намерения продолжить военное сотрудничество. Главы государств заявили о планах противодействовать военным угрозам, а также обсудили ситуацию в Афганистане с точки зрения возможных рисков для безопасности Союзного государства и коснулись темы совместных военных учений «Запад-2021».