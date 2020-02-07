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Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи

07 февраля 2020, 14:39  •  40 • Политика

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи.

Президенты начали беседу тет-а-тет, позже к ним присоединятся делегации.

Как сообщалось ранее, стороны намерены обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Кадры встречи, которая проходит в одном из комплексов в горах в Сочи, позднее показал телеканал "Россия-24". Российский лидер встретил своего гостя на улице, выйдя к нему в красной спортивной зимней куртке. На крыльце они тепло поприветствовали друг друга, поговорили о погоде.

"И везет же вам, снега море здесь", - сказал Лукашенко Путину при встрече. "Да, здесь хорошо", - ответил российский лидер. Президент Белоруссии рассказал коллеге, что там, где он остановился в Сочи, "почти не осталось снега, а тут пониже - снега много". "А там - еще больше", - сказал Путин, указывая Лукашенко на одну из горных вершин.

Затем лидеры двух стран прошли в зал переговоров, где и началась их беседа в формате без галстуков.

' ТАСС/Ruptly'

 

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