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Путин и Лукашенко провели встречу в Сочи с глазу на глаз

23 августа 2018, 03:09  •  46 • В России

Вокруг визита Александра Лукашенко в Сочи к Владимиру Путину было столько разговоров, президент Белоруссии столько раз резко высказывался по поводу позиции России в общей экономике, что от переговоров двух лидеров ждали многого. Пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову даже пришлось успокаивать журналистов в день встречи.

- Объем отношений двух стран во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут существовать без шероховатостей, - сказал он. - Это рабочие шероховатости, которые урегулируются. В том числе для этого и происходят такие встречи двух президентов

- Рад вас видеть, - приветствовал гостя Путин, который только что закончил встречу с президентом Финляндии и даже прокатился с ним вдоль сочинского берега на кораблике. - У нас с вами сегодня ещё будет вечерняя, спортивная, программа, но рад возможности воспользоваться этим и поговорить с глазу на глаз по вопросам, которые относятся к двусторонним и к проблемам международного характера. Имею в виду и объединения, где мы с вами работаем совместно, и международные вопросы более широкого плана.

- Как ни банально это звучало бы, Владимир Владимирович, спасибо за приглашение немного отвлечься от наших проблем житейских, президентских, - неожиданно ответил Лукашенко, хотя вроде бы наоборот - он приехал в Сочи разбираться с проблемами. - Я ежегодно бываю здесь. Здесь есть клочок земли Белоруссии рядом с вами, за забором. И я при любом удобном случае стараюсь сюда приехать, для того чтобы три-четыре дня отойти от тех проблем, которые всегда накатываются. Они одинаковые везде, у вас их хватает, только в большем объёме.

На противоречия России и Белоруссии у него был собственный взгляд.

- Нам действительно есть о чём поговорить, но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы, - сказал Лукашенко. - У нас есть проблемы, которые решаются быстро и которые долго не решаются, но новые проблемы, к счастью, не появляются, как я проанализировал, за последнее время. Тем не менее эти проблемы без нас никто не решит, и некоторые не наши проблемы приходится решать, как у нас часто с вами бывает.

После этого прессу попросили из зала.

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