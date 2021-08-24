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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

24 августа 2021, 02:30  •  28 • Политика
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом 23 августа сообщает агентство «БелТА».
Политики договорились о телефонной беседе еще во время утреннего саммита ОДКБ. Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Афганистане и затронули актуальную тематику двусторонней повестки — экономические и военно-политические вопросы.
Лидеры договорились о союзных программах, которые на сегодняшний день находятся в высокой степени готовности. «Также обсудили предстоящие учения «Запад-2021», — отмечается в сообщении.
Путин и Лукашенко договорились о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время.
9 августа президент Белоруссии выразил надежду, что Минск и Москва на заседании высшего госсовета Союзного государства в конце 2021 года обязательно примут все отраслевые дорожные карты по развитию экономической интеграции. По его словам, интеграция с Россией никак не коснется суверенитета Белоруссии.
15 июля глава белорусского кабмина Роман Головченко и премьер-министр России Михаил Мишустин провели телефонный разговор, во время которого обсудили углубление интеграции в рамках Союзного государства.
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