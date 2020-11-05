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Путин и Лукашенко провели переговоры, о которых никто не сообщил официально
05 ноября 2020, 01:10 • 88 • Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры вечером среды, 4 ноября. Однако официально о них пока не сообщили. Лишь в телеграм-канале, ассоциируемом с пресс-службой президента Белоруссии, появилось короткое сообщение.
Президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, однако пока о беседе сообщил лишь телеграм-канал "Пул первого", который ведёт пресс-служба белорусского президента.
Деталей переговоров пока нет. В Кремле ещё не публиковали официальный пресс-релиз о событии. Таким образом, сейчас средства массовой информации располагают лишь коротким:
"Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что. Ждём подробности", - так о беседе рассказали в "Пуле первого".
Отметим, в октябре Путин и Лукашенко дважды проводили телефонные переговоры.
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