Путин и Лукашенко провели переговоры, о которых никто не сообщил официально

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, однако пока о беседе сообщил лишь телеграм-канал "Пул первого", который ведёт пресс-служба белорусского президента.

Деталей переговоров пока нет. В Кремле ещё не публиковали официальный пресс-релиз о событии. Таким образом, сейчас средства массовой информации располагают лишь коротким:

"Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что. Ждём подробности", - так о беседе рассказали в "Пуле первого".

Отметим, в октябре Путин и Лукашенко дважды проводили телефонные переговоры.