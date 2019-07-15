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Путин и Лукашенко приедут на Валаам

15 июля 2019, 20:24  •  36 • В России

Несколько последних лет Владимир Путин летом отправлялся на Валаам в одиночку, но в этом году он сделал исключение - пригласил с собой президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в среду два лидера посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

Впрочем, сам Лукашенко известил об этом общественность почти месяц назад. Более того, на встрече с главой Союзного государства Григорием Рапотой он опроверг и слухи, что на Валааме предстоят какие-то тайные переговоры.

- Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать, - заявил Лукашенко. - Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного!

Переговоры, между тем, все же состоятся, но не вполне публичные и на следующий день - в Санкт-Петербурге, где пройдет очередной Форум регионов России и Белоруссии.

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