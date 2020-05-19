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Путин и Лукашенко поспорили о газе через экран телевизора

19 мая 2020, 13:20  •  74 • В России

Александр Лукашенко, чья страна в этом году председательствует в ЕАЭС, очень хотел собрать лидеров входящих в союз государств на высший совет в Минск не в виртуальном, а в натуральном виде. Он даже заявлял, что «народ уже смеется», когда видит такие саммиты. Но желающих в разгар пандемии лететь в другую страну не нашлось. И лидерам России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии пришлось снова общаться через телевизионный экран.

Главной формальной темой была, конечно, борьба с коронавирусом и его последствиями. Открывавший саммит Лукашенко прямо говорил, что все очень страдают и даже супердержавы в условиях самоизоляции населения и простаивающих предприятий не смогут должно удерживать экономику без потерь.

Но была и еще одна тема для дискуссии, заочно идущей уже давно. Президент Белоруссии упорно добивается снижения цены на газ, поставляемый из России. Идею общего тарифа на транспортировку газа для всего союза разделяет и премьер Армении Никол Пашинян. Пользуясь случаем Владимир Путин ответил на претензии коллег.

Он напомнил, что именно к этому заседанию подготовлен проект Стратегии развития евразийской экономической интеграции на перспективу до 2025 года. И в нем согласованы все пункты помимо одного - касающегося тарифов на транспортировку газа.

- Имеется формула, которую поддерживают три страны, – Россия, Казахстан и Киргизия, - сказал Путин. - Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа Евразэс. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги, у них своя точка зрения по этому вопросу. Если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще.

Белоруссии и Армении для единой цены на газ необходимо пройти существенно дальше по пути интеграции.

- Мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения, - заявил Путин. - Столь глубокий уровень интеграции в Евразэс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал. Это обычная, хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, обычная мировая практика.

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