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Путин и Лукашенко поручат правительствам проработать углубление интеграции
29 мая 2019, 19:09 • 55 • Политика
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились поручить правительствам обеих стран проработать вопросы развития интеграции в рамках Союзного государства. Об этом заявил в среду, 29 мая, пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
«Они имели возможность поговорить в кулуарах и обсудили вопросы продвижения интеграции в рамках Союзного государства», — цитирует представителя Кремля телеканал «Звезда».
Песков также отметил, что лидеры не обсуждали вопросы трубопровода «Дружба».
Встреча Путина и Лакашенко проходила на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане.
27 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем, что договор о Союзном государстве между двумя странами не подвергается сомнению, однако его необходимо актуализировать.
Глава ведомства также отметил, что Россия и Белоруссия завершают согласование документа о взаимном признании виз, чтобы в ближайшем будущем его подписать.
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