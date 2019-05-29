Путин и Лукашенко поручат правительствам проработать углубление интеграции

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились поручить правительствам обеих стран проработать вопросы развития интеграции в рамках Союзного государства. Об этом заявил в среду, 29 мая, пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

«Они имели возможность поговорить в кулуарах и обсудили вопросы продвижения интеграции в рамках Союзного государства», — цитирует представителя Кремля телеканал «Звезда».

Песков также отметил, что лидеры не обсуждали вопросы трубопровода «Дружба».

Встреча Путина и Лакашенко проходила на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане.

27 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем, что договор о Союзном государстве между двумя странами не подвергается сомнению, однако его необходимо актуализировать.

Глава ведомства также отметил, что Россия и Белоруссия завершают согласование документа о взаимном признании виз, чтобы в ближайшем будущем его подписать.