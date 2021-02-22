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Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Красной Поляне
22 февраля 2021, 19:10 • 102 • Политика
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко покатались на лыжах в поселке Красная Поляна 22 февраля.
Лукашенко после этого оценил состояние горнолыжных трасс. «Трасса мягкая. Приятно», — информирует Telegram-канал «Пул первого», ссылаясь на слова Лукашенко.
После катания на одном из склонов президенты пересели на мототехнику. Проезжая мимо других отдыхающих, Путин слегка сбавил скорость и помахал им рукой.
Путин предложил белорусскому лидеру прокатиться на лыжах, чтобы «отдохнуть после сегодняшних рабочих часов».
Ранее в этот день Путин и Лукашенко провели встречу «без галстуков», в ходе которой обсудили ряд вопросов сотрудничества двух стран и международной тематики.
В частности, главы государств отметили важность объединения усилий со странами Европы для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией.
Также Лукашенко отметил роль российской вакцины для борьбы с COVID-19 в Белоруссии. Также он сообщил, что в марте в республике начнется производство вакцин по российским технологиям, и анонсировал создание в республике собственной вакцины.
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