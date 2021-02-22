Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Красной Поляне

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко покатались на лыжах в поселке Красная Поляна 22 февраля.

Лукашенко после этого оценил состояние горнолыжных трасс. «Трасса мягкая. Приятно», — информирует Telegram-канал «Пул первого», ссылаясь на слова Лукашенко.

После катания на одном из склонов президенты пересели на мототехнику. Проезжая мимо других отдыхающих, Путин слегка сбавил скорость и помахал им рукой.

Путин предложил белорусскому лидеру прокатиться на лыжах, чтобы «отдохнуть после сегодняшних рабочих часов».

Ранее в этот день Путин и Лукашенко провели встречу «без галстуков», в ходе которой обсудили ряд вопросов сотрудничества двух стран и международной тематики.

В частности, главы государств отметили важность объединения усилий со странами Европы для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией.

Также Лукашенко отметил роль российской вакцины для борьбы с COVID-19 в Белоруссии. Также он сообщил, что в марте в республике начнется производство вакцин по российским технологиям, и анонсировал создание в республике собственной вакцины.