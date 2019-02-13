Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"На языке силы, Карл!": Коротченко отреагировал на намерение Эстонии н...
Ожирение угрожает нацбезопасности: Армию США губят лишние килограммы
В Конгрессе США предложили Гуайдо не платить России "преступные долги"...
Слуцкий: Порошенко может выиграть выборы как самый удобный для Запада кандидат
Главная / В России

Путин и Лукашенко покатались на лыжах и поговорили о качественной закуске

13 февраля 2019, 20:54  •  135 • В России

Александр Лукашенко приехал в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным по дальнейшей интеграции двух стран, а попал на горнолыжный склон. Проведя первую половину дня в резиденции «Бочаров ручей», президенты России и Белоруссии решили сделать перерыв и отправились в Красную поляну, где навалило снега даже больше, чем в результате аномального снегопада в Москве.

- Пообщаемся в такой неформальной обстановке, у нас будет возможность встретиться и сегодня, поговорить и завтра, и послезавтра, - сказал Путин. - Надеюсь, у вас будет время, чтобы хоть немножко отдохнуть, хотя бы несколько часов.

Лукашенко рассказал, что уже с утра немного покатался и остался очень доволен.

Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах в Сочи.

- Мы уже прокатились по трассам сочинским: для меня это родной дом, - заявил он. - Спасибо за те трассы, которые были подготовлены, и сопровождающие лица, которые вместе со мной приехали, очень довольны были. Я ехал по новой дороге в горах и вспоминал ту тяжелую, страшную советскую трассу, по которой перемещались раньше.

Когда два президента к удивлению туристов появились на так называемом «синем склоне», Путин был одет в красный комбинезон, а Лукашенко — в черный. Тут же возник диалог с отдыхающими, которые посетовали, что лидеры поздно приехали — с утра трассы были еще не разбиты и кататься было лучше.

- Утром мы поработали, - ответил Путин.

- Как вам склоны? - поинтересовался один из лыжников.

- Нормально, - оценил президент.

- На доске не пробовали? - спросил один из фанатов сноуборда.

- Может, в следующий раз. Лыжи благороднее, - сказал Путин.

Сами переговоры получились масштабнее, чем предполагались изначально. За первым раундом в среду, последует второй в четверг, а затем и третий в пятницу.

- Серьезные решения не терпят суеты, - ответил Путин на вопрос журналистов «Когда будут сняты возникшие вопросы с Минском

Во время разговора с Лукашенко в Бочаровом ручье президент отметил прогресс экономических связей двух стран.

- За последние годы достаточно большой объём государственных кредитов выдан Беларуси, она очень дисциплинированно в финансовом смысле исполняет свои обязательства, - сказал Путин. - Это позволяет нам работать по крупным проектам, имею в виду и строительство атомной электростанции, которая находтся в завершающей стадии. Знаю, что у нас бывают и шероховатости, бывают и проблемы, но так, как это и положено между друзьями, надеюсь, что эти проблемы будут решаться так, как они решались, и дальше.

- Что касается поддержки нашей экономики, я вам благодарен, - ответил Лукашенко. - При этом я часто говорю российскому послу, что экономика Беларуси – это финишное производство российской экономики. Мы сырьё, комплектующие 60–70 процентов по основной машиностроительной продукции, нефтепереработке покупаем в России.

Президент Белоруссии неожиданно посетовал на проблему - некачественную воду и продовольствие, причем в обеих странах.

- Три четверти населения страдают и умирают от некачественного продовольствия и воды, - сокрушался он. - Исследования и у вас, и у нас проведены. Поэтому мы имеем все возможности, для того чтобы накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы должны помнить, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это должны чётко понимать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


135
Источник
Похожие новости
13 февраля 2019, 20:54
Зеленский пошел в отрыв
13 февраля 2019, 11:09
«Маршал Шапошников», разгромивший сомалийских пиратов, после ремонта станет новой звездой ВМФ России
13 февраля 2019, 17:39
Медведев пообещал сделать так, чтобы россияне говорили: «мне нравится та жизнь, которой я живу»
Загрузка...
13 февраля 2019, 22:24
«Красивая жизнь длилась годами»: в сеть попало новое видео о жизни Цеповяза в амурской колонии
13 февраля 2019, 22:24
«Я ещё найду, чем удивить»: создатель восхитивших Илона Маска жигулей рассказал о своём творении
13 февраля 2019, 20:54
Приглашение на митинг приравняли к стакану водки
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
13 февраля 2019, 03:09
"Игры кончились, вам уже из-за океана говорят!": Анна Шафран одернула украи...
13 февраля 2019, 06:24
"Посейдон" угрожает мирным американцам: Россию предупредили о надвигающемся...
13 февраля 2019, 09:39
"Только конкретные факты": Небензя и представитель ОБСЕ поставили на место ...
13 февраля 2019, 03:09
"Вот я, а вот "Бук". А вот геолокация секретных учений": Баранец ...
13 февраля 2019, 09:39
"Верните Крым": США поставили России в СБ ООН ультиматум по санкциям
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 февраля 2019, 13:54
"Никаких игр": Волкер призвал Киев пустить российских наблюдателей на выборы. С одним условием
12 февраля 2019, 01:09
Терпение лопнуло: Россия и Иран отказались от доллара
09 февраля 2019, 17:54
Россия и Турция начинают войну в Идлибе
11 февраля 2019, 10:24
Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко после возвращения из Украины: «Отвыкаю от постоянной слежки»
13 февраля 2019, 09:24
Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска
10 февраля 2019, 03:39
Венесуэла переводит нефтяные счета в Газпромбанк, подальше от санкций США - источник
10 февраля 2019, 21:44
Россия дала первый бой мегакорпорациям. И вот результат
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.