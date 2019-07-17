Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Инструмент нечистоплотной игры»: Москва призвала беспристрастно расследовать ка...
Пyтин - Эpдoгaн точат ятаган
Зачем Мотузная вернулась в "кровавый Мордор"? (Руслан Осташко)
Захарова: США усиливают состав частных военных компаний в Сирии на фоне вывода в...
Главная / В России

Путин и Лукашенко отправились в скит

17 июля 2019, 21:09  •  59 • В России

- Так же, как мы возрождаем Валаам, мы будем укреплять духовные основы и материальное благополучие нашей страны, - сказал год назад Владимир Путин во время посещения Валаамского монастыря.

Возможно, еще и это послужило причиной того, что Александр Лукашенко так охотно согласился на приглашение президента России вместе съездить на Валаам. Президент Белоруссии прилетел в среду утром в Санкт-Петербург и оттуда на вертолете отправился на Ладогу.

Два лидера вместе прибыли к Спасо-Преображенскому ставропигиальному мужскому монастырю, где приняли участие в торжественной службе.

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме.

- Владимир Владимирович сказал, что мне обязательно нужно сюда попасть, и я ответил, что буду рад приехать в компании своего друга, - сказал президент Белоруссии настоятелю монастыря.

После службы в монастыре президенты отправились в скит во имя Всех святых - так называемый Всесвятский скит. Вместе с отцом на Валаам прилетел и Николай Лукашенко.

В четверг Путин и Лукашенко примут участие в пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербурге проведут уже официальные двусторонние переговоры.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
17 июля 2019, 19:24
«Люди сознание теряют от такого зрелища»: почему жители Ржева вынуждены хоронить умерших на затопленном кладбище
17 июля 2019, 21:09
Бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022
17 июля 2019, 16:09
«Лучше раскрыть потенциал основного закона»: Володин предложил внести поправки в Конституцию России
17 июля 2019, 21:09
Путин и Лукашенко отправились в скит
16 июля 2019, 23:54
«Не будут никому мешать»: Госдума в первом чтении одобрила возвращение курилок в аэропорты
16 июля 2019, 23:54
«Только профессиональные участники рынка»: Госдума запретила передавать долги за услуги ЖКХ коллекторам
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за сп...
17 июля 2019, 13:09
"Редкий цинизм": В России призвали ответить на ультиматум ЕС по МН17 "...
17 июля 2019, 03:24
Война в Донбассе и российский газ: Зеленский позвонил Меркель посоветоваться
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского &quo...
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депу...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского "Боинга"
12 июля 2019, 17:39
Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименовании России
14 июля 2019, 00:39
"Дурень думкою богатеет": На Украине придумали "план", как отобрать у России "Северный поток - 2"
16 июля 2019, 04:39
"Их призывали прийти на место, где их потом убьют и заснимут": Канадский профессор – о том, кто расстреливал на Майдане
15 июля 2019, 15:39
Секреты российских "Авангардов" и "Кинжалов" продавали за границу под прикрытием грантов - СМИ
15 июля 2019, 02:39
К побегу готов: Экс-президент Украины после Майдана запасся новыми паспортами
12 июля 2019, 22:39
"Его цель - не помочь украинцам": От журналиста, оскорбившего Путина, отвернулись даже националисты Незалежной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.