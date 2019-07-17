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Путин и Лукашенко отправились в скит
17 июля 2019, 21:09 • 59 • В России
- Так же, как мы возрождаем Валаам, мы будем укреплять духовные основы и материальное благополучие нашей страны, - сказал год назад Владимир Путин во время посещения Валаамского монастыря.
Возможно, еще и это послужило причиной того, что Александр Лукашенко так охотно согласился на приглашение президента России вместе съездить на Валаам. Президент Белоруссии прилетел в среду утром в Санкт-Петербург и оттуда на вертолете отправился на Ладогу.
Два лидера вместе прибыли к Спасо-Преображенскому ставропигиальному мужскому монастырю, где приняли участие в торжественной службе.
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме.
- Владимир Владимирович сказал, что мне обязательно нужно сюда попасть, и я ответил, что буду рад приехать в компании своего друга, - сказал президент Белоруссии настоятелю монастыря.
После службы в монастыре президенты отправились в скит во имя Всех святых - так называемый Всесвятский скит. Вместе с отцом на Валаам прилетел и Николай Лукашенко.
В четверг Путин и Лукашенко примут участие в пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербурге проведут уже официальные двусторонние переговоры.
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