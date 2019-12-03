Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Парламент Венгрии предложил Думе вместе защищать права нацменьшинств на Украине
Слишком быстро шагал: Торопившийся к вертолёту Трамп забыл жену
"Не хочу биться за тех, кто считает себя русскими": Зеленский указал н...
Минэкономики Украины опровергло планы по смене руководства «Нафтогаза»
Главная / В России

Путин и Лукашенко обсудят будущее Союзного государства

03 декабря 2019, 15:54  •  119 • В России

В Кремле подтвердили, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут в Сочи 7 декабря.

- Могу подтвердить, такая встреча готовится, - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Правда, в этот раз общение лидеров России и Белоруссии будет не таким длительным, как в феврале этого года, когда Путин и Лукашенко три дня в Сочи обсуждали будущее Союзного договора.

- Будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, газовые дела, - перечислил Песков тему предстоящего разговора. - Путь интеграции двух стран был выбран давно, мы поступательно идем в развитии нашего Союзного государства.

- Встреча пройдет после того, как встретятся премьер-министры двух стран, - пояснила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. - После того, как премьеры проведут очередной раунд переговоров, они доложат о результатах работы лидерам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



119
Источник
Похожие новости
03 декабря 2019, 15:54
Пирог за спасение президента
02 декабря 2019, 18:39
«Качественно новый уровень»: Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
02 декабря 2019, 20:24
США Зеленскому не помогут: Эксперты оценили шансы Киева получить помощь Запада в возвращении Крыма
03 декабря 2019, 15:54
Есть ли у политиков моральное право выбирать Родину
03 декабря 2019, 15:54
Владимир Соловьев: Зеленскому, чтобы не позориться, перед встречей «нормандской четверки» надо бы почитать Минские соглашения
02 декабря 2019, 20:24
Минобороны: У The New York Times случился затяжной вброс фейка
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2019, 01:24
"Ребята, так не должно быть": Путин поставил жёсткое условие военным - Бара...
03 декабря 2019, 04:39
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в дв...
03 декабря 2019, 01:24
Голландия поставила ультиматум России за "ценного свидетеля" по крушению MH...
03 декабря 2019, 07:54
Если власть не понимает. Второй удар по майдану
03 декабря 2019, 11:09
"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 декабря 2019, 04:39
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в два счёта "раскусили"
01 декабря 2019, 23:24
"Летали за деньгами прямо в Монако": Появилась информация, кто "оплачивал банкет" на Майдане - источник
28 ноября 2019, 07:39
Удар в сердце майдана
29 ноября 2019, 19:24
"А у Петлюры были такие звания…": Указ Зеленского о "ликвидации" прапорщиков вызвал смех в Рунете
01 декабря 2019, 13:39
"Вообще ни разу не палятся": Украинские военные честно рассказали, зачем им "Бук-М1"
29 ноября 2019, 09:39
Германия будет биться с Польшей за российский газ: Берлин подал жалобу в Европейский суд
01 декабря 2019, 10:24
"Зона неизвестности". Чего ждать от топлива из США на украинских АЭС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.