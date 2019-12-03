Путин и Лукашенко обсудят будущее Союзного государства

В Кремле подтвердили, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут в Сочи 7 декабря.

- Могу подтвердить, такая встреча готовится, - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Правда, в этот раз общение лидеров России и Белоруссии будет не таким длительным, как в феврале этого года, когда Путин и Лукашенко три дня в Сочи обсуждали будущее Союзного договора.

- Будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, газовые дела, - перечислил Песков тему предстоящего разговора. - Путь интеграции двух стран был выбран давно, мы поступательно идем в развитии нашего Союзного государства.

- Встреча пройдет после того, как встретятся премьер-министры двух стран, - пояснила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. - После того, как премьеры проведут очередной раунд переговоров, они доложат о результатах работы лидерам.