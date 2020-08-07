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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанными в Минске россиянами

07 августа 2020, 16:55  •  106 • Политика
Президент России Владимир Путин в пятницу, 7 августа, провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.
Главы государств, в частности, обсудили дальнейшее развитие братских двусторонних отношений.
Также в ходе беседы президенты обменялись мнениями о задержании россиян в Минске, выразив уверенность в том, что возникшая ситуация будет разрешена в «духе взаимопонимания», который характерен для отношений между странами.
Лидеры договорились тщательно и предметно изучить все факты, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.
«Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке», — говорится в сообщении.
29 июля в санатории под Минском задержали 33 россиян, которые якобы являются сотрудниками ЧВК «Вагнер». Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявлял о наличии «украинского гражданства» у некоторых задержанных. В Минске произошедшее связывали якобы с прибытием в Белоруссию более 200 человек «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».
В Москве пояснили, что россияне собирались вылететь в Стамбул, но опоздали на самолет. Президент Белоруссии Александр Лукашенко эту версию отверг.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке теракта. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
7 августа сайт kp.ru сообщил, что задержание российских граждан было спланированной операцией украинских спецслужб. По данным издания, благодаря оперативным мероприятиям удалось установить, что украинские спецслужбы создали фейковый интернет-проект, в который вовлекли около 200 россиян, а после довели до белорусской стороны выгодную Киеву информацию о том, что их целью является дестабилизация ситуации в республике.

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