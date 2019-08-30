|
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
30 августа 2019, 16:39 • 67 • Политика
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие двусторонних отношений. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«Главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч», — цитирует сообщение «Интерфакс».
Отмечается, что также президенты обменялись мнениями по международным вопросам.
Последняя встреча Путина и Лукашенко прошла 17–18 июля в России. В первый день главы государств посетили службу в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре, а на следующий день провели переговоры и выступили на пленарном заседании VI форума регионов России и Белоруссии.
Путин заявил, что Белоруссия является самым близким партнером России и работа между странами ведется по всем направлениям. Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил его за неформальную встречу на Валааме.
«Я очень ценю, что вы вчера меня по всем этим горам, рекам, озерам и святыням провели и откровенно показали всё это», — сказал он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 августа 2019, 04:54
|
26 августа 2019, 08:39
|
25 августа 2019, 00:09
|
25 августа 2019, 11:40
|
25 августа 2019, 19:39
|
30 августа 2019, 03:39
|
24 августа 2019, 01:24