Путин и Лукашенко объединят Россию и Белоруссию? Политолог о том, что "внушает опасение"

Владимир Путин и Александр Лукашенко объединят Россию и Белоруссию? Политолог Кирилл Аверьянов прокомментировал согласованные главами государств интеграционные программы и рассказал о том, что "внушает опасение".

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 9 сентября согласовали все 28 интеграционных соглашений, напомнил ведущий канала Царьград Никита Комаров в программе "Без цензуры".

В соответствии с этими договорённостями наши страны могут перейти к общей политике в секторе промышленности. Президенты решили выработать единую макроэкономическую политику, достичь интеграции платёжных систем, укрепить связи в таможенной и налоговой сферах и не только.

Кроме того, главы государств обсуждали создание общего оборонного пространства. Ведущий "Первого русского" спросил гостя студии политолога, эксперта по Белоруссии Кирилла Аверьянова, означают ли эти соглашения скорое объединение России и Белоруссии?

Он считает, что следует быть осторожнее с прогнозами, учитывая непостоянность белорусской стороны. По его мнению, ещё не факт, что все договорённости будут подписаны. Это должно произойти на заседании Высшего госсовета Союзного государства, дата которого пока не назначена.

Более того, даже в случае подписания нет уверенности, что соглашения будут реализованы, добавил собеседник Царьграда. Он напомнил о решении об общей валюте, которая, согласно одной из утверждённых договорённостей, должна появиться до 2025 года. Но судя по последним заявлениям сторон, такой шаг уже не предвидится к этому времени.