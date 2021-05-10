Путин и Лукашенко договорились о встрече в ближайшее время

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в воскресенье, 9 мая, во время телефонного разговора договорились о встрече в ближайшее время, на которой обсудят проблемы, стоящие перед странами. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

По ее информации, главы двух государств в ходе беседы обменялись мнениями о внутренней ситуации в Белоруссии и Российской Федерации.

«Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, оба лидера обсудили график запланированных на ближайшие месяцы совместных мероприятий.

«В развитие переговоров Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который посетил с визитом Москву, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ», — говорится в сообщении.

Также Путин и Лукашенко затронули в разговоре «ситуацию на Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО».

Ранее пресс-служба Кремля отметила, что главы государств также обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что в России и Белоруссии «свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу».

Предыдущие переговоры Путина и Лукашенко прошли в Москве 23 апреля. Президенты обсудили развитие кооперации, а также темы развития интеграции, новых союзных программ и проблему производства интегральных схем.