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Путин и Лукашенко договорились о встрече в ближайшее время
10 мая 2021, 02:25 • 41 • Политика
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в воскресенье, 9 мая, во время телефонного разговора договорились о встрече в ближайшее время, на которой обсудят проблемы, стоящие перед странами. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
По ее информации, главы двух государств в ходе беседы обменялись мнениями о внутренней ситуации в Белоруссии и Российской Федерации.
«Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, оба лидера обсудили график запланированных на ближайшие месяцы совместных мероприятий.
«В развитие переговоров Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который посетил с визитом Москву, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ», — говорится в сообщении.
Также Путин и Лукашенко затронули в разговоре «ситуацию на Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО».
Ранее пресс-служба Кремля отметила, что главы государств также обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что в России и Белоруссии «свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу».
Предыдущие переговоры Путина и Лукашенко прошли в Москве 23 апреля. Президенты обсудили развитие кооперации, а также темы развития интеграции, новых союзных программ и проблему производства интегральных схем.
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