Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Крыму назвали маразмом угрозы депутата Рады выселить россиян с территории полу...
Порошенко назвал следующей задачей для Киева получение Плана действий по членств...
Путин продлил срок госслужбы заместителю главы МИД Богданову
Казахские националисты вспомнили об "Оренбургском коридоре"
Главная / В России

Путин и КВН: как шутили о президенте в последнем выпуске

10 марта 2018, 18:24  •  287 • В России

В эфир вышла игра 1/8 финала КВН, на которую приехал Владимир Путин. И стал главным объектом для шуток. Раз уж президент в зале - ни одна из команд не смогла пропустить такой счастливый случай.

***

- Я правда стал депутатом Мурманской областной думы. Вот значок, вот удостоверение, вот трясущиеся коленки перед Владимиром Владимировичем.

***

- Обычно в жюри сидит Дмитрий Нагиев, но он сегодня почему-то не смог приехать. Вообще странно... Путин смог, а он не смог!

Раз уж президент в зале - ни одна из команд не смогла пропустить такой счастливый случай. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

***

- Владимир Владимирович, мы сразу к вам. (На экране появляется фото) Вот дорога, мы по ней много лет ездим, ничего не меняется.

На фото дороги появляются ремонтники.

- Вот это оперативность!

***

Сценка "Путин и Медведев в лифте":

- Здравствуйте, Владимир Владимирович.

- Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.

- Вы на какой?

- Я на четвёртый.

- Может, лучше я на второй?

- Нет, лучше я на четвёртый.

«Вот значок, вот удостоверение, вот трясущиеся коленки перед Владимиром Владимировичем» Фото: youtube.com/Официальный канал КВН

***

- Команда КВН "Русская дорога" после прошлогоднего полуфинала отдохнула и вернулась, "Борцы" четыре года отдыхали и тоже вернулись, "Раисы" ушли, отдохнули и вернулись.

- А мы считаем, если хорошо получается, то и прерываться не надо.

«Предрекают уже тысячу лет»: в Москве отреагировали на заявления Порошенко о «разрушении» России

- Это вы о чем?

- Не о чем, а о ком.

***

- Вы вообще в курсе, что в зале сидит Путин?

- И что? Мы не против.

***

Маленький мальчик выходит на сцену.

- Сынок, ты зачем вышел?

- Почему вы меня не предупредили, что в зале сидит кандидат в президенты?

- Егорка, ну тебе-то какая разница, ты же ещё совсем маленький, тебе за него голосовать не придётся.

- Поживём — увидим. Где Гусман?

- Юлий Соломонович, вы можете сделать так, чтобы в детсаду №47 закончились перебои с электричеством?

- А почему ты это у Гусмана спрашиваешь?

- Кому надо, тот услышал. Владимир Владимирович, у меня к вам вопрос. Меня мама обманывала или вы правда пришли бы, если бы я кашу не съел?

Путин и Мальчик КВН.Владимир Владимирович, меня мама обманывала или вы реально пришли бы, если бы я кашу не съел?

***

Мама одной из участниц звонит по "Скайпу" из Иркутска:

- Владимир Владимирович, вы наших девчонок хоть в четвертьфинал возьмите.

- Мама, он тут ничего не решает.

- А вы там в какой стране в КВН-то играете?

Юнус-Бек Евкуров: Мы всегда будем помнить и Рамзана Героева, и других наших военных, сложивших головы в Сирии

«- Может, лучше я на второй?» «- Нет, лучше я на четвёртый.» Фото: youtube.com/Официальный канал КВН

***

- Замечено: люди, которые сейчас сидят рядом с Владимиром Владимировичем, начинают смеяться на несколько секунд позже Владимира Владимировича.

***

Член жюри Семен Слепаков:

- Я сидел и предавался воспоминаниям. В 2004 году была похожая ситуация: я тоже играл в 1/8 финала, и наша команда тогда победила, и Владимир Владимирович тоже победил. И сейчас прошло 14 лет, кто же победит в одной восьмой?

КВН Высшая лига Третья 1/8 (09.03.2018) .КВН Высшая лига Третья 1/8 (09.03.2018) И

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

287
Источник
Похожие новости
09 марта 2018, 00:09
Юнус-Бек Евкуров: Мы всегда будем помнить и Рамзана Героева, и других наших военных, сложивших головы в Сирии
09 марта 2018, 19:39
Игорь Коротченко: «Третья мировая война невозможна. Заявления Пентагона безответственны»
10 марта 2018, 13:24
«В поисках новых поводов»: в России ответили на призыв Волкера ввести санкции за посещение Крыма

Загрузка...
10 марта 2018, 13:24
Повреждены квартиры, обрушилась кровля: семь человек получили ранения при взрыве газа в Краснодаре
10 марта 2018, 11:54
Владимир Путин: Я не читаю твиттер Трампа и я никогда не скакал на медведе
10 марта 2018, 18:24
Путин и КВН: как шутили о президенте в последнем выпуске
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 марта 2018, 07:39
Стокгольмский разгром
07 марта 2018, 20:39
Уже отметила 8 Марта: Собчак заявила о снятии Путина с предвыборной гонки
09 марта 2018, 14:39
«Как на этом заработать»: что происходит с активами «Газпрома» на Украине
05 марта 2018, 11:39
Коммерческий директор «Нафтогаза» заврался, объясняя, почему Украина покупает газ в четыре раза дороже российского
05 марта 2018, 00:24
«Господа, мы – предатели…» Молдову стирают с карты мира
05 марта 2018, 14:54
Плачь, Кардашьян, плачь: Надя Савченко на "депутатской диете" все больше напоминает голливудскую звезду
04 марта 2018, 16:09
Эксперт: Последние три года мир с США держится на утечках о разработках нового российского оружия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.