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Путин и король Саудовской Аравии обсудили военно-техническое сотрудничество

14 октября 2019, 23:24  •  44 • Политика

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе переговоров 14 октября обсуждали военно-техническое сотрудничество (ВТС), диалог будет продолжен. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в Эр-Рияде.

"Обсуждалось военно-техническое сотрудничество", - сказал Песков журналистам. Отвечая на вопрос, поднималась ли тема возможных поставок С-400 в Саудовскую Аравию, Песков отметил, что "пока нечего сказать, имеются планы". "Мы надеемся, что этот диалог по военно-техническому сотрудничеству тоже будет продолжатся", - добавил представитель Кремля.

В воскресенье президент России заявил в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia, что у Москвы и Эр-Рияда складывается "хороший пакет" совместных мероприятий в сфере ВТС. По словам Путина, особенную заинтересованность в этом вопросе проявляет наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию. В числе тем переговоров координация действий для стабилизации нефтяных цен, положение дел в Сирии и в регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование. Также руководители стран обсудили различные направления сотрудничества.

Рынок нефти

Эффективность диалога РФ и Саудовской Аравии в плане урегулирования рынка нефти доказана, диалог будет продолжаться, сообщил Песков.

"Диалог будет продолжаться, эффективность российско-саудовского диалога в плане регулирования этого рынка доказана, она себя подтвердила. Это взаимодействие будет продолжаться", - отметил он.

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