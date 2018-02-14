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Путин и король Иордании Абдалла II обсудят путь к миру в Сирии

14 февраля 2018, 17:39  •  57 • Политика
Главы двух стран обсудят взаимодействие в торговле и экономике, а также урегулирование в Сирии.
В Москве состоится встреча президента России и короля Иордании Абдаллы II, ради которой последний прибудет в Россию с рабочим визитом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Переговоры состоятся 15 февраля. В ходе встречи главы двух государств затронут темы наращивания российско-иорданского взаимодействия в торговле и экономике, а также культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, будут обсуждаться актуальные темы международной и региональной повестки. Особое внимание стороны уделят ситуации в Сирии, а также в целом проблематике ближневосточного мирного урегулирования.

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