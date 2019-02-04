Путин и Ким Чен Ын могут встретиться в Бурятии - источник

Столица Бурятии Улан-Удэ рассматривается в качестве места проведения саммита Россия-КНДР весной этого года, сообщили несколько информированных источников. Таким образом, российский президент Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын могут встретиться на саммите в Бурятии.

"Улан-Удэ может стать местом проведения такой встречи", - такую информацию предоставил один из источников.

По другим данным, в настоящее время и российская сторона, и северокорейская согласовывают сроки и место проведения саммита.

"Велика вероятность, что саммит состоится весной в столице Бурятии", - говорит ещё один источник.