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Путин и Ким Чен Ын могут встретиться в Бурятии - источник
04 февраля 2019, 11:09 • 100 • Политика
Столица Бурятии Улан-Удэ рассматривается в качестве места проведения саммита Россия-КНДР весной этого года, сообщили несколько информированных источников. Таким образом, российский президент Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын могут встретиться на саммите в Бурятии.
"Улан-Удэ может стать местом проведения такой встречи", - такую информацию предоставил один из источников.
По другим данным, в настоящее время и российская сторона, и северокорейская согласовывают сроки и место проведения саммита.
"Велика вероятность, что саммит состоится весной в столице Бурятии", - говорит ещё один источник.
Кстати, в конце августа 2011 года в то время президент России Дмитрий Медведев провел в столице Бурятии переговоры с предыдущим северокорейским лидером Ким Чен Иром. Тогда встреча прошла в закрытом военном городке "Сосновый бор" под Улан-Удэ, передаёт "Интерфакс".
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