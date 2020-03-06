Путин и Эрдоган завершили переговоры: Точки соприкосновения найдены

По словам Путина, это уже третья встреча в этом году. С начала 2020 года в Сирии активизировались террористы, бандформирования нарастали, а атаки на российскую базу Хмеймим участились – 15 раз с начала года.

"Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнёрами в оценках происходящего в Сирии, но всегда нам удавалось находить точки соприкосновения, так произошло и в этот раз", — указал он.