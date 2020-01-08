Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток» и обсудили, как удержать Ближний Восток от большой войны

Владимир Путин был настолько предупредителен, что на официальную церемонию пуска газопровода «Турецкий поток» в Стамбул прилетел заранее. Правда, основной причиной тому было не горячее желание как можно скорее увидеть Реджепа Эрдогана, а обыкновенная логистика. 7 января президент России побывал в Сирии, и просто не было смысла лететь домой через море, чтобы на следующий день возвращаться в Турцию. Путин решил переночевать в Стамбуле.

Вряд ли у него, как и у очень многих, эта ночь получилась спокойной. Наверняка, посреди ночи президента России разбудили докладом о ракетном ударе, нанесенном Ираном по авиабазам в Ираке. Но в среду по графику «аурус» Путина подъехал к конгресс-центру «Халич», где его уже ждал Эрдоган. Переговоры президентов России и Турции должны были пройти до церемонии пуска «Турецкого потока».

Повернули вентиль: «Турецкий поток» официально открыт.

- Все хорошо? - поинтересовался через переводчика Эрдоган.

- Спасибо, - ответил Путин, и это были единственные слова, сказанные лидерами публично.

Они не произнесли даже пары протокольных фраз во время церемонии фотографирования.

Переговоры президентов России и Турции должны были пройти до церемонии пуска «Турецкого потока».Фото: REUTERS

Прошедшая ночь изменила и повестку встречи. Если накануне два президента собирались обсудить двусторонние вопросы, ситуацию в Сирии и как удержать Иран и США от дальнейшей эскалации в регионе, то теперь главным стало — как не допустить на Ближнем Востоке большой войны. Интрига была еще и в том, что де-юре Турция — член НАТО и военный союзник США, а де-факто — Эрдогану даже при всех противоречиях в последние пару лет гораздо ближе Иран.

На сцене огромного зала организаторы церемонии тем временем соорудили две сходящиеся трубы с надписями «Турецкий поток» на двух языках. А между ними был пристроен третий, стыкующий кусок трубы с большим красным вентилем, который и предстояло символически повернуть Путину и Эрдогану.

Проект и в самом деле стоил такого пафоса: 31 миллиард кубометров газа в год пойдут из России в Турцию и далее в Европу. И это был уже второй после «Силы Сибири» газопровод, построенный Россией.

Между тем, в кулуарах без особого стеснения говорили, что газ по проложенной по дну Черного моря трубе уже идет. Болгария 1 января бодро отрапортовала о начале поставок через Турцию, но какой же нормальный человек будет открывать газопровод 1 января? Поэтому символическую церемонию и сдвинули на неделю.

Путин, Эрдоган, Вучич и Борисов повернули символический вентиль - «Турецкий поток» официально открыт.Фото: REUTERS

В зал Путин и Эрдоган пришли не одни, вместе с ними появились президент Сербии Александр Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов. Последнему, по-хорошему, тут быть не полагалось бы — он главный отрицательный персонаж этой газовой истории. Путин не зря месяц назад публично пенял болгарам, что они не торопятся строить свой участок до границы Сербии.

- Мы все являемся свидетелями важного проекта, - заявил Путин, поднявшись на сцену. - Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки некоторых игроков помешать, наши отношения с Турцией продолжают развиваться. Теперь российский газ пойдет в Турцию по новому маршруту.

Путин прилетел к Эрдогану открывать «Турецкий поток», но пришлось говорить о войне на Ближнем Востоке

Президент поблагодарил Эрдогана за «политическую волю при реализации проекта» и за то, что не «поддался внешнему давлению».

- Как говорится в русской пословице, умный попутчик означает - половина пути пройдена, - ответил Эрдоган.

- Мы с вами живем в сложном мире, наблюдаются тенденции к обострению ситуации, - завершил свое выступление Путин. - А вот Россия и Турция показывают совсем другие примеры — взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы.

После этого Путин, Эрдоган, Вучич и Борисов повернули символический вентиль - «Турецкий поток» официально открыт.

Путин, Эрдоган, Вучич и Борисов пришли на церемонию пуска «Турецкого потока».

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