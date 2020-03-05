Путин и Эрдоган вновь остановили войну в Сирии

Шесть часов продолжались в Кремле переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Сначала президенты России и Турции три часа общались один на один, потом к ним присоединились члены делегаций — министры обороны, иностранных дел, представители спецслужб двух стран. И если поначалу позиции сторон были так далеки, что ни о каких итоговых заявлениях для прессы не могло быть и речи, то через эти самые шесть часов лидеры неожиданно для всех вышли к журналистам.

- Мы обсудили сегодня весьма острую ситуацию, сложившуюся в провинции Идлиб, - сказал Путин. - Всего с начала этого года было зафиксировано 15 попыток напасть из Идлиба на нашу базу Хмеймим. Фактически боевикам удалось спровоцировать возобновление военных действий. Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценке происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты нам удавалось находить точки соприкосновения, так произошло и в этот раз.

Президент России заявил, что согласован совместный документ, который огласят министры иностранных дел двух стран.

- Эти договоренности послужат хорошей основой для боевых действий в Идлибе, - сказал Путин. - Создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирии.

Шесть часов переговоров в Кремле прекратили военные действия в СирииФото: REUTERS

- Сотрудничество между нашими странами сыграло беспрецедентную роль в решении этого вопроса, - подтвердил Эрдоган. - Сегодня в полночь будет введен режим прекращения огня. Наша задача заключается в том, чтобы еще не усугублять ситуацию в этом регионе.

После этого министры иностранных дел зачитали новый российско-турецкий меморандум. В нем оговаривалось уже озвученное прекращение огня, создание коридора безопасности, точные координаты которого будут согласованы в течение семи дней, начало нового российско-турецкое патрулирование по новым маршрутам.

Шесть часов переговоров в Кремле прекратили военные действия в Сирии, как когда-то это случилось после таких же тяжелых переговоров в Сочи.

Путин и Эрдоган после переговоров в Москве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники