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Путин и Эрдоган увидят открытие российской части «Турецкого потока» из Стамбула
16 ноября 2018, 06:09 • 68 • Политика
Президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган будут наблюдать за церемонией открытия российской части газопровода «Турецкий поток» в понедельник, 19 ноября, из Стамбула. Сама подводная труба выходит на берег в районе прибрежного поселка Кыйыкей. Там же со временем будет построена принимающая компрессорная станция.
Из официального сообщения на сайте Кремля следует, что Путин и Эрдоган будут наблюдать за торжествами в режиме видеоконференции.
Кроме того, накануне стало известно, что трубоукладчик Pioneering Spirit, который, собственно, и занимался работами по укладке двух ниток газопровода по дну Черного моря, вплотную приблизился к турецкому побережью. Он был замечен всего в 10 километрах от берега.
Что касается принимающей станции, то подряд на ее строительство получила британская компания Petrofac. Строительство наземной части газопровода возьмет на себя сама Турция.
О появлении Pioneering Spirit в окрестностях Кыйыкей сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на портал морского трафика marinetraffic.com.
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