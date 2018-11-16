Путин и Эрдоган увидят открытие российской части «Турецкого потока» из Стамбула

Президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган будут наблюдать за церемонией открытия российской части газопровода «Турецкий поток» в понедельник, 19 ноября, из Стамбула. Сама подводная труба выходит на берег в районе прибрежного поселка Кыйыкей. Там же со временем будет построена принимающая компрессорная станция.

Из официального сообщения на сайте Кремля следует, что Путин и Эрдоган будут наблюдать за торжествами в режиме видеоконференции.

Кроме того, накануне стало известно, что трубоукладчик Pioneering Spirit, который, собственно, и занимался работами по укладке двух ниток газопровода по дну Черного моря, вплотную приблизился к турецкому побережью. Он был замечен всего в 10 километрах от берега.

Что касается принимающей станции, то подряд на ее строительство получила британская компания Petrofac. Строительство наземной части газопровода возьмет на себя сама Турция.

О появлении Pioneering Spirit в окрестностях Кыйыкей сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на портал морского трафика marinetraffic.com.