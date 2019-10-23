Путин и Эрдоган спасли Сирию от "Источника мира": Главное о "судьбоносной" встрече лидеров России и Турции

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры в Сочи с главой России Владимиром Путиным. Диалог выдался весьма напряжённым, ибо проходил на фоне обострения конфликта в Сирии.

"Очень много тем, очень сложные будут переговоры, это очевидно", - поведал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сам Путин признал, что ситуация в регионе складывается "очень острая". Стоит признать, что президент и его официальный представитель ни разу не лукавили.

О том, что переговоры идут сложно, говорит тот факт, что они затянулись сразу на шесть часов.

Судьбоносные решения Путина и Эрдогана

По итогам переговоров в Сочи президент России Владимир Путин заявил о том, что ситуацию в регионе невозможно урегулировать в том случае, если Турция не будет сотрудничать с властями Сирии. Зона конфликта должна быть полностью освобождена от иностранного военного присутствия, угрожающего целостности страны.

Анкара позицию Москвы разделяет. Более того, стороны вышли на "судьбоносные" решения, которые позволят стабилизировать обстановку на сирийско-турецкой границе.

При этом Путин добавил, что РФ полностью разделяет опасения турецких коллег в связи с ростом сепаратистских настроений, подогреваемых извне.

"Разделяем беспокойство турецкой стороны в связи с усилением угрозы терроризма и ростом этноконфессиональных противоречий в данном регионе", - пояснил он, призвав наладить диалог между курдами и турками, а также способствовать возвращению сирийских беженцев.

Как передаёт "Политэксперт", сам Эрдоган рассказал о том, что проинформировал российского президента о целях, задачах и ходе военной операции "Источник мира".

"Мы не позаримся на чужие территории, мы очень аккуратно планируем все свои шаги на этом направлении", - объяснил он.

По словам главы МИД России Сергея Лавра, по итогам переговоров принято решение ввести в зону турецкой операции подразделения правительственной армии САР и отряды российской военной полиции. Стороны также будут проводить совместное патрулирование территории.

Все договорённости закреплены в меморандуме, подписанном лидерами двух государств. Главным же результатом стало то, что Анкара приняла решение свернуть операцию "Источник мира".

В поисках источника мира

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира", в которой задействованы турецкие солдаты и боевики из оппозиционного движения "Сирийская свободная армия" (ССА). Под ударом оказались курдские ополченцы и террористы из запрещённой в России группировки "Исламское государство".

После этого власти США ввели новые санкции против Турции, обвинив последнюю в дестабилизации обстановки на северо-востоке САР. Более того, Франция, ФРГ, Испания и Норвегия приостановили поставки оружия Анкаре. Непосредственно оставшиеся без поддержки американцев курды заключили соглашение с Дамаском.

Сам Эрдоган якобы выкинул в мусорную корзину письмо Трампа, в котором тот просил коллегу "не быть дураком". Более того, на турецкой территории находится почти четыре миллиона беженцев. Если против Анкары введут санкции, то она откроет границы, после чего поток мигрантов хлынет в Европу.

Однако на прошлой неделе Вашингтон и Анкара всё же достигли соглашения о прекращении огня на северо-востоке Сирии. О решении было объявлено в самый последний момент - по итогам встречи вице-президента Штатов Майка Пенса с Эрдоганом.

Согласно условиям соглашения, армия Турции в одностороннем порядке прекратит боевые действия против курдов в Сирии на 120 часов. В обмен на это те должны покинуть 30-километровую буферную зону. Кроме того, американская сторона обязалась содействовать эвакуации.

Асад против "вора" Эрдогана

Но перемирие это не облегчило. Последние несколько дней стороны обвиняли друг друга в нарушении договорённостей. Напряжённая обстановка неблагоприятно сказывается и на диалоге Анкары с Дамаском. Так, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад назвал Реджепа Тайипа Эрдогана "вором", который хочет захватить часть сирийской территории.

"Президент Турции украл у Сирии её нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с её природными богатствами", - резко заявил он.

Жёстко действия Анкары оценил и Дональд Трамп, который не исключил, что США могут начать войну против Турции. Это выглядит особенно странно ввиду того, что турки являются членами НАТО.

Эрдоган в стороне не остался. Как сообщил телеканал "360", он тоже выставил ультиматум: если Вашингтон не будет соблюдать условия по отводу сил курдов, Анкара возобновит операцию "Источник мира".

Пессимистично на ситуацию смотрит немецкий политолог Александр Рар. В интервью "Взгляду" он заявил, что после ухода США из Сирии в регионе образовался "вакуум силы", который будет только расти. И заполнять его придётся не НАТО, а России, Турции, Ирану и Китаю.

Эксперт также добавил, что в ФРГ курдов считают жертвами, однако в конечном итоге никто в ЕС не дал бы им разрешение сформировать независимое государство

"Запад не хочет смириться с победой Асада, но, похоже, сделать ничего не может. С другой стороны, уровень критики, которая звучит в адрес Анкары за вторжение в Сирию, будет снижаться", - предсказал Рар.

Россия за мир во всём мире

По мнению заместителя главы Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, роль курдов в сирийских событиях с самого начала была неоднозначной, ибо их деятельность напрямую курировалась военным командованием США. Также не исключено, что отдельные командиры ополчения могут попытаться сорвать перемирие.

"Цель Анкары - создать у своих границ подконтрольную турецким войскам буферную территорию, и Турция будет настаивать на этом, хотя саму принадлежность территории САР Анкара всё же не оспаривает. В интересах курдов - перейти от военной фазы к диалогу", - заявил он rueconomics.ru.

Непосредственно член Совета Федерации Франц Клинцевич добавил, что Россия всегда выполняет свои обещания. Этим Москва выгодно отличается от других игроков на политической арене, что только укрепляет её авторитет. Поэтому сенатор верит в то, что Путин и Эрдоган установили взаимопонимание.

"Наша страна всегда использует тезис "за мир во всём мире". Если его правильно формировать, то можно прийти к компромиссу и спокойствию", - поведал он РИА ФАН.