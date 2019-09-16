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Путин и Эрдоган проводят двустороннюю встречу в Анкаре
16 сентября 2019, 16:09 • 76 • Политика
АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в президентском комплексе Чанкая в Анкаре, где 16 сентября стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Ирана и Турции.
Встреча российского и турецкого лидеров проходит в закрытом для прессы режиме. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сначала Путин и Эрдоган побеседуют в формате тет-а-тет, а затем, при необходимости, к президентам присоединятся члены делегаций двух стран. "Сейчас тет-а-тет, и если президенты посчитают необходимым, то переговоры продолжатся с участием делегаций", - сказал он.
В состав российской делегации в Анкаре входят помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак, а также спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.
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