Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
"В ход шли самые глупые контрмеры": NI рассказал о "сумасшедшем п...
«Тегеран готов к войне»: Иран предупредил США
Песков не исключил, что атаки на Saudi Aramco могут обсудить на встречах Путина ...
Главная / Политика

Путин и Эрдоган проводят двустороннюю встречу в Анкаре

16 сентября 2019, 16:09  •  76 • Политика

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в президентском комплексе Чанкая в Анкаре, где 16 сентября стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Ирана и Турции.

Встреча российского и турецкого лидеров проходит в закрытом для прессы режиме. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сначала Путин и Эрдоган побеседуют в формате тет-а-тет, а затем, при необходимости, к президентам присоединятся члены делегаций двух стран. "Сейчас тет-а-тет, и если президенты посчитают необходимым, то переговоры продолжатся с участием делегаций", - сказал он.

В состав российской делегации в Анкаре входят помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак, а также спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
16 сентября 2019, 14:54
Киев пытается изменить Минские соглашения, и это повод для новых санкций - Пушилин
16 сентября 2019, 01:54
"Достал паспорт - а он русский или венгерский": Жириновский описал "достойный конец Украины"
15 сентября 2019, 19:24
"Идет обучение персонала и установка ПВО": В Турции заявили об окончании второго этапа поставок С-400
15 сентября 2019, 22:39
"Либеральные ценности незыблемы": Глава Альфа-банка решил поспорить с Путиным
16 сентября 2019, 14:54
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
15 сентября 2019, 20:39
Песков: инцидент на Saudi Aramco может негативно повлиять на стабильность энергорынков
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2019, 08:24
Записки Колорадского Таракана. Весь мир театр, и только Украина – цирк!
16 сентября 2019, 05:09
"Я раскрываю схемы воровства в мировом масштабе": Российский бизнесмен пред...
16 сентября 2019, 11:39
Лимитрофы, кормившиеся с транзита, могут вешаться (Ростислав Ищенко)
16 сентября 2019, 11:24
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
16 сентября 2019, 01:54
"Достал паспорт - а он русский или венгерский": Жириновский описал "до...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2019, 06:54
Или уступки, или компенсация: Глава "Нафтогаза" выдвинул ультиматум Москве по транзитному контакту
13 сентября 2019, 05:39
Прикрутить придётся раньше: Киеву пригрозили холодами из-за долгов
11 сентября 2019, 08:09
"Балки были искусственно обрезаны до начала обрушения": Эксперт раскрыл неожиданные факты о теракте 9/11 в США
15 сентября 2019, 16:09
Откровения военного корреспондента: Я знаю, кто убил командиров Донбасса
13 сентября 2019, 13:39
«Вы там держитесь!» Навальный бежал из страны после обысков в его штабах
15 сентября 2019, 11:28
"В Незалежной готовится что-то нехорошее!": украинский политолог ОШАРАШИЛ СТУДИЮ!
13 сентября 2019, 08:39
Увеличенная ёмкость магазина и высокая точность: что известно о новом российском пистолете «Удав»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.