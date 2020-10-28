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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
28 октября 2020, 01:35 • 72 • Политика
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили нагорно-карабахский конфликт, сообщает во вторник, 27 октября, пресс-служба Кремля.
«С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока», — говорится в сообщении.
Путин также проинформировал Эрдогана о контактах с властями Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах для деэскалации кризиса в Нагорном Карабахе.
Кроме того, лидеры обменялись мнениями по вопросу урегулирования конфликта в Сирии и подтвердили свою приверженность выполнению договоренностей по стабилизации ситуации в Идлибе и Заевфратье.
Затрагивалась также тема нормализации обстановки в Ливии, в том числе при помощи активизации межливийских мирных переговоров.
«Условлено и далее осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции, а также спецслужбами двух стран», — подчеркнули в пресс-службе.
Последний раз Путин и Эрдоган созванивались 14 октября. Тогда президенты выступили за активизацию политического урегулирвоания конфликта, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ.
Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, взявшего начало в 1988 году, произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.
Ранее неоднократно появлялись сообщения об участии ближневосточных наемников в боевых действиях в Карабахе. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 300 сирийских боевиков были переброшены через территорию Турции в Баку. Алиев это опроверг и потребовал от Парижа извинений.
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