Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле ...
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зар...
Главная / Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

28 октября 2020, 01:35  •  72 • Политика
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили нагорно-карабахский конфликт, сообщает во вторник, 27 октября, пресс-служба Кремля.
«С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока», — говорится в сообщении.
Путин также проинформировал Эрдогана о контактах с властями Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах для деэскалации кризиса в Нагорном Карабахе.
Кроме того, лидеры обменялись мнениями по вопросу урегулирования конфликта в Сирии и подтвердили свою приверженность выполнению договоренностей по стабилизации ситуации в Идлибе и Заевфратье.
Затрагивалась также тема нормализации обстановки в Ливии, в том числе при помощи активизации межливийских мирных переговоров.
«Условлено и далее осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции, а также спецслужбами двух стран», — подчеркнули в пресс-службе.
Последний раз Путин и Эрдоган созванивались 14 октября. Тогда президенты выступили за активизацию политического урегулирвоания конфликта, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ.
Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, взявшего начало в 1988 году, произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.
Ранее неоднократно появлялись сообщения об участии ближневосточных наемников в боевых действиях в Карабахе. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 300 сирийских боевиков были переброшены через территорию Турции в Баку. Алиев это опроверг и потребовал от Парижа извинений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
27 октября 2020, 23:45
"Жажда денег затмила разум офицеров": Сотрудник СБУ разоблачил украинскую спецслужбу
27 октября 2020, 23:45
Эксперт о роли Турции в Нагорном Карабахе: Помощь шла по четырём направлениям
28 октября 2020, 01:35
Лавров пригрозил Западу за хамство: "Без ответа не останется"
28 октября 2020, 01:35
Зачем в России ввели обязательный масочный режим: Глава Роспотребнадзора раскрыла причину
27 октября 2020, 23:45
У конфликта нет военного решения: О чём говорил Помпео с Пашиняном и Алиевым
28 октября 2020, 01:35
Небензя процитировал Булгакова на заседании Совбеза ООН
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 октября 2020, 23:45
"Жажда денег затмила разум офицеров": Сотрудник СБУ разоблачил украинскую с...
28 октября 2020, 01:35
Лавров пригрозил Западу за хамство: "Без ответа не останется"
28 октября 2020, 01:35
Зачем в России ввели обязательный масочный режим: Глава Роспотребнадзора раскрыла при...
28 октября 2020, 01:35
Небензя процитировал Булгакова на заседании Совбеза ООН
28 октября 2020, 01:35
Выборы в Молдове: Майя Санду выдвигает ультиматум президенту
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2020, 01:20
Италия и Франция присоединились к гибридной войне против Украины – Аваков
22 октября 2020, 20:00
Назревает скандал: Харьковские конструкторы попытались тайно уничтожить секретное оружие
22 октября 2020, 03:30
Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
21 октября 2020, 00:55
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
21 октября 2020, 00:55
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства баз НАТО
22 октября 2020, 12:40
Неожиданный подарок армянам из Сирии? Отряд рекрутов разбили мощными ударами - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.