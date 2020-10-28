Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили нагорно-карабахский конфликт, сообщает во вторник, 27 октября, пресс-служба Кремля.

«С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

Путин также проинформировал Эрдогана о контактах с властями Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах для деэскалации кризиса в Нагорном Карабахе.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями по вопросу урегулирования конфликта в Сирии и подтвердили свою приверженность выполнению договоренностей по стабилизации ситуации в Идлибе и Заевфратье.

Затрагивалась также тема нормализации обстановки в Ливии, в том числе при помощи активизации межливийских мирных переговоров.

«Условлено и далее осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции, а также спецслужбами двух стран», — подчеркнули в пресс-службе.

Последний раз Путин и Эрдоган созванивались 14 октября. Тогда президенты выступили за активизацию политического урегулирвоания конфликта, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, взявшего начало в 1988 году, произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Ранее неоднократно появлялись сообщения об участии ближневосточных наемников в боевых действиях в Карабахе. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 300 сирийских боевиков были переброшены через территорию Турции в Баку. Алиев это опроверг и потребовал от Парижа извинений.