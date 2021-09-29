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Путин и Эрдоган поспорили об уровне антител после вакцины: "По-разному считают"

29 сентября 2021, 21:15  •  134 • Политика
После встречи в Сочи президенты России и Турции поспорили о высоком уровне титров антител к коронавирусу после вакцинации. Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V".
По завершении встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи политики рассказали об уровне антител к коронавирусу после вакцинации.
По словам Путина, он вакцинировался ещё в феврале 2021 года "Спутником V", после чего контактировал с заболевшими, однако не заразился коронавирусом. Известно, что глава государства две недели находился на самоизоляции.
У меня титры высокие, слава Богу, пронесло (не заболел),
- рассказал Путин Эрдогану. Он отметил, что у него титры находятся в диапазоне 15-16, он провёл с носителями вируса целый день, однако не заболел.
Эрдоган заметил, что высокими считаются титры с другим порядком цифр, у него самого уровень антител превышает 1100 единиц. На что Путин возразил турецкому лидеру: "Нет-нет, высокий. Они как-то по-разному считают, специалисты сказали, у меня высокий". Президент России отметил, что есть разные подсчёты титров.
Также Путин предложил Эрдогану при ревакцинации использовать русскую вакцину "Спутник V".

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