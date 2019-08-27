Путин и Эрдоган посетят авиасалон МАКС и проведут переговоры на его полях

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник осмотрят экспозицию авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском и проведут двусторонние переговоры.

"27 августа в Жуковском состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, который будет находиться в России с кратким рабочим визитом и посетит 14-й Международный авиакосмический салон "МАКС-2019", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В Кремле сообщили, что лидеры планируют "обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки дня". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин и Эрдоган собираются обсудить ситуацию в Сирии, в частности в Идлибе, а также вопросы урегулирования на Украине. "Будут обсуждаться и Сирия, и Украина, и другие вопросы, - заявил он журналистам. - Конечно, определенный акцент на сирийских делах будет сделан".

Песков напомнил слова Путина, неоднократно говорившего о своем понимании озабоченностей Анкары ситуацией в Сирии и вопросами обеспечения безопасности Турции в связи с этим. "Но в то же время президент сохраняет и неоднократно подтверждает свою озабоченность в связи с активизацией действий террористических элементов из Идлиба", - сказал представитель Кремля. По его словам, нужно подавлять такую активность боевиков и уничтожать террористов. "Ситуация в Идлибе, который продолжает оставаться в соответствии с сочинскими договоренностями зоной ответственности Турецкой Республики, продолжает оставаться весьма и весьма напряженной, - заявил Песков. - Именно для обсуждения этой непростой ситуации президенты условились провести встречу в Москве".

Вопросы экономики также стоят на повестке дня предстоящих переговоров. В Кремле отметили, что Турция является партнером и союзником РФ, при этом страны объединяют "в целом очень развитые торговые отношения, многовекторные, которые отличаются даже близостью в таких чувствительных областях, как военно-техническое сотрудничество". Пресс-секретарь российского лидера отметил активное сотрудничество России и Турции в военно-технической сфере. При этом он отказался комментировать, обращалась ли Анкара к Москве с предложением о начале переговоров о поставках российских истребителей Су-35. Песков лишь напомнил, что оба лидера будут во вторник находиться на МАКС, где эти самолеты также будут представлены.

Телефонный разговор

Этой встрече предшествовал телефонный разговор, который Путин и Эрдоган провели в минувшую пятницу. В нем главы государств обсудили борьбу с терроризмом в Сирии. С учетом предстоящего в сентябре пятого саммита государств - гарантов астанинского процесса России, Ирана и Турции рассматривались и другие аспекты сирийского урегулирования, включая проводимую тремя странами совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета.

Путин и Эрдоган также обсудили вопросы взаимодействия по стабилизации обстановки в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. "Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года", - сообщили в Кремле по итогам телефонного разговора.