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Путин и Эрдоган подчеркнули важное значение иранской сделки для мировой безопасности

11 мая 2018, 02:39  •  33 • Политика

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося телефонного разговора подчеркнули, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе имеет важное значение для международной безопасности и договорились о координации дальнейших шагов в данном контексте. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждена ситуация, связанная с односторонним выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подчеркивалось, что сохранение СВПД имеет принципиально важное значение для международной и региональной безопасности, а также для режима глобального нераспространения. Подтвержден решительный настрой России и Турции на дальнейшее сотрудничество с другими участниками Плана действий и на координацию шагов в данном контексте", - говорится в сообщении.

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, Эрдоган "тепло поздравил Владимира Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и со вступлением в должность президента Российской Федерации".

Путин и Эрдоган также затронули вопросы сирийского урегулирования и реализации ключевых двусторонних проектов.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.

Великобритания, Германия и Франция сигнализировали о том, что собираются продолжать выполнять СВПД. Власти Ирана заявили, что выработают свою позицию по итогам переговоров с остальными участниками сделки. МИД России заявил, что Москва разочарована шагом Вашингтона.

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