Путин и Эрдоган объявили о завершении строительства морского участка «Турецкого потока»

Лидеры России и Турции по видеосвязи приняли участие в церемонии завершения строительства морской части «Турецкого потока». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган заявили о завершении строительства морского участка «Турецкого потока».

Глава российского государства также выразил надежду, что продолжение строительства газового хаба - укладка сухопутной части - будет вестись такими же ударными темпами.

Компания «Газпром» приступила к укладке морского участка газопровода, который стал заменой «Южному потоку» в мае 2017 года. Предыдущий проект был сорван из-за Евросоюза.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, «добыча и транспортировка газа не примитивная работа», а применение высоких технологий.

«Это самый экологичный и востребованный в мире вид первичной энергии», - сказал Путин, говоря о поставках газа. Турция превращается в серьезный европейский хаб, заметил он, добавив, что это отразится на геополитическом положении страны, передает РБК.

В свою очередь, турецкий коллега Реджеп Эрдоган отметил, что с геополитической точки зрения проект имеет историческую значимость.

По завершении прокладки морского участка газопровода по территории Турции планируется достроить наземную часть.