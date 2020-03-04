Путин и Эрдоган обсудят меры по прекращению кризиса в Идлибе

В ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется выработать меры для урегулирования кризиса в сирийской провинции Идлиб. Об этом в среду, 4 марта, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

От предстоящих переговоров в Кремле ожидают выход на «единое понимание предтечи этого кризиса», сказал Песков. Говоря о том, какими конкретно будут выработанные меры, представитель Кремля посоветовал дождаться итогов переговоров.

Встреча Путина и Эрдогана состоится 5 марта. Песков назвал предстоящую встречу непростой и отметил, что Москва надеется минимизировать риск конфронтации между Россией и Турцией.

В Идлибе проходят столкновения сирийских военных с террористами и протурецкими силами оппозиции. При этом, согласно сочинским договоренностям, Анкара должна разделить формирования боевиков и оппозиционеров, что до сих пор не было выполнено.

Ситуация обострилась после того, как в конце января сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади наблюдательные пункты Турции. Продвижение сил Дамаска привело к тому, что Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Москва, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию. Россия призывает Турцию придерживаться сочинских договоренностей. Стороны постоянно ведут переговоры, однако пока не пришли к соглашению.