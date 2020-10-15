Путин и Эрдоган обсудили Карабах: В Кремле раскрыли итоги разговора

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которых обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора российский лидер выразил серьёзную обеспокоенность участием в военных действиях в Карабахе боевиков из ближневосточного региона. Речь идёт о сирийских боевиках, попадающих в Карабах через Турцию. Также президент России выразил надежду, что Турция, как член минской группы ОБСЕ, внесёт конструктивный вклад в деэскалацию конфликта в Карабахе.

"Путин и Эрдоган выступили за активизацию политического процесса по Карабаху, в частности, на основе наработок минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении Кремля.

Напомним, что президент России на минувшей неделе пригласил глав МИД Армении и Азербайджана встретиться в Москве и провести консультации по деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Долгие переговоры завершились согласием сторон прекратить огонь в регионе.