Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евросоюз кинул Украину с землёй
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" &...
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войн...
"Киев выразит протест Польше?": Дуда отказал Украине в праве на Крым -...
Главная / Политика

Путин и Эрдоган обсудили Карабах: В Кремле раскрыли итоги разговора

15 октября 2020, 00:00  •  78 • Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе. "Путин и Эрдоган выступили за активизацию политического процесса по Карабаху, в частности, на основе наработок минской группы ОБСЕ", - сообщает Кремль.
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которых обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора российский лидер выразил серьёзную обеспокоенность участием в военных действиях в Карабахе боевиков из ближневосточного региона. Речь идёт о сирийских боевиках, попадающих в Карабах через Турцию. Также президент России выразил надежду, что Турция, как член минской группы ОБСЕ, внесёт конструктивный вклад в деэскалацию конфликта в Карабахе.
"Путин и Эрдоган выступили за активизацию политического процесса по Карабаху, в частности, на основе наработок минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении Кремля.
Напомним, что президент России на минувшей неделе пригласил глав МИД Армении и Азербайджана встретиться в Москве и провести консультации по деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Долгие переговоры завершились согласием сторон прекратить огонь в регионе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
14 октября 2020, 20:20
Кто заплатил €50 тыс. за лечение Навального: Раскрыты имена троих "меценатов"
14 октября 2020, 22:10
Русскому самолёту не дали сесть в Сирии? Эксперт сделал тревожное предупреждение
14 октября 2020, 22:10
"Обаму, Клинтон и Байдена повесят за предательство": В США готовится к публикации "инфобомба"
14 октября 2020, 22:10
Собчак снова пнула Навального: Оппозиционера поймали на "порочащих" связях
14 октября 2020, 22:10
Гозман о Никите Михалкове: "Я его как-то сильно мордой об стол..."
14 октября 2020, 20:20
Коронавирус вынудил депутатов Мособлдумы вернуться к апрельскому сценарию
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 октября 2020, 22:10
Русскому самолёту не дали сесть в Сирии? Эксперт сделал тревожное предупреждение
14 октября 2020, 22:10
"Обаму, Клинтон и Байдена повесят за предательство": В США готовится к публ...
14 октября 2020, 22:10
Собчак снова пнула Навального: Оппозиционера поймали на "порочащих" связях
14 октября 2020, 22:10
Гозман о Никите Михалкове: "Я его как-то сильно мордой об стол..."
14 октября 2020, 20:20
Коронавирус вынудил депутатов Мособлдумы вернуться к апрельскому сценарию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2020, 21:45
Сеанс разоблачения Зеленского стал хитом: "Не надо вестись"
09 октября 2020, 09:15
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
11 октября 2020, 23:35
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИД Дании
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
11 октября 2020, 07:05
Украина уничтожает свои целебные лиманы, пытаясь обезводить Крым
10 октября 2020, 17:20
"Организм начал убивать сам себя изнутри": Врач Навального вскрыл правду о его анализах
10 октября 2020, 00:50
"Длинная рука" русского "Циркона": Гиперзвуковая ракета-убийца доказала господство России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.