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Путин и Эрдоган обсудили дополнительные меры
28 февраля 2020, 15:09 • 107 • В России
Обострившуюся ситуацию в Идлибе, где террористы перешли в наступление и в результате ответных действий сирийской армии погибли 33 турецких военных, мог охладить только разговор президентов России и Турции. В пятницу днем Реджеп Эрдоган, который перед этим успел потребовал созвать срочное заседание НАТО, дозвонился до Кремля.
Россия с самого начала призывала всех сохранять спокойствие, об этом Владимир Путин говорил и с Эрдоганом. Как сообщает пресс-служба президента России, был «продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии, выражена серьёзная озабоченность эскалацией напряжённости в Идлибе, повлёкшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих». Лидеры договорились повысить координацию по каналам министерств обороны России и Турции.
Путин и Эрдоган обсудили «реализацию предыдущих договорённостей по Сирии, отмечен приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками». Оба согласились, что необходимо принять «дополнительные меры для нормализации обстановки на северо-западе Сирии» и решили «активизировать межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне».
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