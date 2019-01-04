Путин и Эрдоган не договорились: В Идлибе началась война

До недавнего времени основной заботой всех более или менее легальных вооруженных формирований в Сирии было Исламское государство*. Это образование было головной болью для всех на протяжении нескольких лет. Причем существовали серьезные риски того, что без иностранного вмешательства через год-другой Сирия, а, возможно, и Ирак с Ливаном в придачу, окажутся полностью под властью фанатиков. Но Россия и США вовремя спохватились и отправили своих военных в САР.

За полтора года этим государствам удалось практически уничтожить псевдохалифат, во всяком случае, территориально он стал в десятки раз меньше. И теперь, если люди Багдади (лидер Исламского государства — авт.) и поднимут головы, то только при условии полного попустительства со стороны ныне главенствующих в арабской республике сил.

Но по мере того, как приближался закат ИГИЛ, становилось понятно, что в ближайшем будущем главной проблемой Сирии станет противостояние иностранцев в борьбе за раздел сфер влияния. Россия и США не скрывали своих амбиций и довольно охотно вовлеклись в опосредованную войну, которую, кажется, первоначально никто из них не планировал. Они довольно старательно обходили острые углы и, несмотря на порой враждебные заявления, все же умудрялись не доводить ситуацию до открытого конфликта. Правда, со временем к лакомому куску стали более настойчиво тянуть руки уже другие. Речь в первую очередь о турках. Они, пока Россия и США соревновались в том, кто больше земель освободит от ИГ, принялись захватывать северо-западные территории, на которые ни у Москвы, ни у Вашингтона особых видов не было.

Получалось у них это неплохо, надо признать. Сначала они забрали северную часть провинции Алеппо, затем северо-западную. Ну а когда все вдруг переключились на Идлиб, потому что с ИГ было почти покончено, оказалось, что тут уже чуть ли не всем заведуют люди Эрдогана.

Дамаск хотел было начать военную операцию против укрывавшихся в мухафазе боевиков, однако его союзник в лице России предпочел переговоры с Анкарой. В итоге, большой войны вроде бы как случиться не должно было. Но все же на бумаге ситуация обычно несколько искажена. Разумеется, все специалисты понимали, что согласия Путина, Асада и Эрдогана не хватит для мира, тем не менее, очевидно, что кто-то из них брал на себя больше, чем следовало бы.

Например, Турция обязалась разобраться со всеми несогласными с перемирием боевиками. Буквально в первые же часы террористы в Идлибе заявили о непримиримости по отношению к России и Асаду. Более того, часть из них даже пообещала начать поход на Дамаск. Поход, конечно, не состоялся — это было бы безумием, но вот в Идлибе сразу все зашевелилось. Боевики Хайят Тахрир аш-Шам**, которая, по сути, является продолжательницей Джебхат ан-Нусры**, начали воевать со всеми подряд в пределах обозначенной провинции. Поначалу столкновения были не очень интенсивными, и была небольшая надежда, что турки все же смогут договориться с террористами. По крайней мере, попытки они предпринимали — боевикам предлагался самороспуск.

Некоторые из террористов думали, как поступить, другие делали вид, что размышляют. Запутанная была ситуация, тем не менее, серьезных столкновений было немного. Теперь же все стало ясно — турки не смогли с ними договориться, и Идлиб снова полыхает.

Основными противниками на данном этапе этой войны являются террористы Джебхат ан-Нусры и противостоящие им группировки, входящие в состав протурецкой оппозиционной коалиции под названием Национальный фронт освобождения. Особенно жестокие сражения имеют место быть на севере и юге провинции, менее интенсивные боестолкновения происходят чуть ли не по всему периметру идлибской демилитаризованной зоны.

Турецкий эксперт Эндер Имрек видит в этом логичное продолжение плана Путина и Эрдогана. Другого выхода из ситуации, по всей видимости, не было.

— Когда отдельные группировки отказывались от тех условий, что им предлагали, им давали время на раздумье. Уже прошло несколько месяцев, а столкновения на границах Идлиба продолжались. Это ставило под удар не только соглашение, но вообще репутацию Эрдогана. Он просил не трогать Идлиб, а взамен обещал разобраться с его внутренними проблемами. Если бы он продолжал тянуть, то у сирийского режима стало бы больше оснований отправить солдат в Идлиб. Сирийская свободная армия (на ее основе создавался Национальный фронт освобождения — авт.) при поддержке Турции и других союзников приступила к кампании против тех, кто провоцирует войну.

«СП»: — Во что все это может вылиться?

— Проблема этой ситуации в том, что бои происходят очень близко к тем местам, где располагается армия режима. Это может привести к нежелательным последствиям, когда обе стороны, поддерживающие мир, но находящиеся в напряженных отношениях, оказываются вовлечены в конфликт. Тем более, последние месяцы режим и террористы воюют. Но есть информация, что после того, как началась операция против Хайят Тахрир аш-Шам, режим прекратил всякую деятельность на территории Идлиба. Это похоже на правду. Это очень мудрый шаг, и он поможет избавиться от большего кровопролития.

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*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.