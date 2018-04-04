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Путин и Эрдоган наметили пути развития сотрудничества России и Турции

04 апреля 2018, 22:54  •  52 • Политика

АНКАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган наметили пути развития сотрудничества в сфере ВТС, энергетики и других областях. С президентом же Ирана Хасаном Роухани они договорились продолжать взаимодействие в рамках сирийского урегулирования. Позиция трех президентов была закреплена в Совместном заявлении, которое стало основным результатом саммита, проходившего за закрытыми для прессы дверями. Примечательно, что для согласования его положений президентам потребовалось меньше времени, чем на их переговоры отвели службы протокола.

В заявлении стороны выразили намерение продолжать участие в сирийском урегулировании. Путин, Роухани и Эрдоган подтвердили решимость сотрудничать в интересах окончательной ликвидации "Исламского государства", "Джебхат ан-Нусры" (террористические организации запрещены в РФ) и других экстремистских группировок, отметив, что в ходе борьбы с терроризмом отделение указанных выше террористических групп от формирований вооруженной оппозиции, которые уже присоединились или присоединятся к режиму прекращения боевых действий, является чрезвычайно важным.

При этом президенты "подчеркнули, что никакие действия, от кого бы они ни исходили, не должны подрывать эти принципы [территориальной целостности и независимости Сирии]", "отвергли все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран".

Президенты также призвали международное сообщество увеличить содействие Сирии, в том числе через наращивание гуманитарных поставок, оказание помощи в гуманитарном разминировании, восстановлении объектов жизнеобеспечения и социально-экономической инфраструктуры, сохранении исторического наследия.

Трехсторонний формат встречи, который применялся во второй раз, был призван успешным, и президенты РФ, Ирана и Сирии приняли решение провести следующую такую встречу в Иране.

Как оценили трехсторонний саммит президенты

Путин назвал состоявшиеся переговоры в трехстороннем формате содержательными и результативными. "Уверен, по итогам саммита будут приняты необходимые практические меры, и итоги будут способствовать дальнейшей продуктивной работе в интересах окончательного установления мира и стабильности в Сирии", - заявил он. Российский лидер особо отметил, что согласованная позиция трех стран "особенно значима сегодня на фоне нарастающих попыток усугубить межэтнические и межконфессиональные противоречия в сирийском обществе, тем самым раздробить страну на части, сохранив конфликтный потенциал в ближневосточном регионе на многие годы вперед". "Мы условились расширять весь комплекс трехстороннего взаимодействия по Сирии, прежде всего в рамках астанинского процесса, уже не раз доказавшего свою эффективность", - добавил он.

При этом Путин отметил, что террористы не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию и пытаются сорвать усилия по продвижению мирного процесса. "В ход идут любые средства. Нами получены, например, неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ", - отметил он. "Условились в этой связи наращивать трехстороннюю координацию по всем аспектам антитеррора, наращивать обмен информацией", - сообщил президент РФ. Глава государства также обратил внимание на гуманитарную проблематику. "Была констатирована недопустимость политизации этой темы", - подчеркнул он. "Россия, Иран и Турция будут плотнее координировать шаги по решению гуманитарных проблем в Сирии", - сообщил также президент. Шла на саммите речь и о постконфликтном восстановлении Сирии, прежде всего о сооружении социальных и инфраструктурных объектов.

Президент Турции также выразил уверенность в том, что "консультации и принятые меры и шаги пойдут на пользу угнетенному народу Сирии и всему региону". "Мы ожидаем, что весь мир обратит внимание на один вопрос в отношении Сирии. Считаем, что обеспечение территориальной безопасности и территориальной целостности Сирии зависит именно от того, одинаково ли мы будем относиться ко всем террористическим организациям", - заявил Эрдоган.

Основной темой конференции по безопасности в Москве стала борьба с терроризмом

"Впереди нас ждет очень трудная дорога, но есть и успех, который мы можем видеть", - убежден турецкий лидер. "Мы не можем оставить этот регион каким-то нескольким террористическим организациям <...> Мы в качестве стран-гарантов продолжаем свою решительную работу согласно общим нашим принципам. Мы не будем поддаваться провокациям, ловушкам. В этом плане международное сообщество также должно обратить на это внимание", - призвал он.

Схожее мнение высказал Хасан Роухани. "Наш регион в последние годы сталкивается с очень серьезным кризисом, который называется терроризм <...> и, к большому сожалению, некоторые супердержавы, в том числе и США, хотели использовать террористические группировки ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) и "Фронт ан-Нусра" в этом регионе как инструмент в деле управления этим регионом", - сказал он.

"Я очень рад, что сегодня главы трех государств в Анкаре провели второй саммит", - сказал президент Ирана. "Мы обсуждали очень полезные вопросы, очень открыто разговаривали друг с другом и говорили о будущей Сирии. Самый радужный момент сегодня: три страны договорились о том, чтобы предоставлять гуманитарную и медицинскую помощь сирийскому народу", - отметил он. "Я очень надеюсь, что все эти договоренности будут воплощены в жизнь, надеюсь, что нам удастся все-таки помогать сирийскому народу, который сегодня страдает, он нуждается в медикаментах и продуктах питания", - добавил Роухани.

Российско-турецкие переговоры

Трехсторонняя встреча стала заключительным мероприятием визита Путина в Турцию. 3 апреля он провел полноформатные переговоры с президентом Турции, в ходе которых в основном обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. "Визит был очень успешным. Хочу поблагодарить наших турецких друзей, президента Эрдогана за организацию работы в течение этих двух дней", - сказал Путин.

В Турции завершился первый день переговоров Путина и Эрдогана

"На заседании Совета сотрудничества высшего уровня с участием ключевых министров и руководителей крупнейших компаний обстоятельно рассмотрели весь комплекс вопросов сотрудничества в политике, в области безопасности, в экономике, в культурно-гуманитарной сфере, наметили конкретные ориентиры для дальнейшей совместной работы", - сообщил президент РФ во вторник. "По итогам переговоров подписан пакет межведомственных соглашений и коммерческих документов. Также поручено профильным министерствам проработать ряд новых договоренностей", - добавил он.

Путин особо отметил, что в 2017 году российско-турецкий товарооборот вырос на 40,5% и составил $22,1 млрд. Россия стала третьим по объему экспортным рынком для турецкой продукции после Германии и КНР. "Имеется в виду и далее наращивать взаимные капиталовложения. Этому будет способствовать создание совместной инвестиционной платформы с участием Российского фонда прямых инвестиций и Турецкого суверенного фонда", - заявил президент.

Российский лидер отдельно затронул тему энергетики. Он напомнил, что стороны дали старт строительству реакторного блока АЭС "Аккую". "Наша общая задача - обеспечить его запуск к 2023 году", - отметил он. Кроме того, по его словам, "по графику идут работы по сооружению газопровода "Турецкий поток", который "позволит насытить рынок газа как в Турции, так и в ряде других государств Юго-Восточной Европы, если, конечно, они этого захотят, а также в целом повысить энергобезопасность региона".

Президенты обсудили также военно-техническое сотрудничество, в частности, реализацию контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С400 "Триумф". "Приняли решение ускорить срок поставки этих высокоэффективных российских оборонительных комплексов", - сообщил Путин.

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Отвечая на вопросы журналистов, Путин выразил убеждение в том, что никаких негативных факторов в российско-турецких отношениях сегодня нет. "У нас, наоборот, очень конструктивно развиваются двусторонние отношения", - сказал он. "Не вижу сегодня никаких проблем, которые бы мешали дальнейшему развитию отношений с Турецкой Республикой", - заявил Путин.

Дело Скрипаля

Несмотря на то, что тема российско-британских отношений не имела отношения к саммитам России, Турции и Ирана, этот вопрос журналисты не преминули дважды за два дня задать Путину. Представителей СМИ интересовало мнение главы российского государства относительно поведения Лондона после отравления бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля с учетом того, что сами британские эксперты не смогли точно определить происхождение отравляющего вещества.

"Они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации", - отметил Путин. "В этой связи <...> вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания", - сказал он.

Президент России выразил надежду на то, что Международная организация по запрещению химического оружия поставит точку в том, что произошло. "Разумеется, мы заинтересованы в полноценном расследовании, хотим, чтобы нас допустили к этому расследованию, и рассчитываем на получение соответствующих материалов, поскольку речь идет о гражданах РФ", - добавил он.

При этом Путин отметил, что РФ не ждет извинений от Британии. "Мы ничего не ждем. Мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем в последнее время. Это касается не только этого покушения на Скрипаля, это касается и всех других аспектов международных отношений", - заявил российский лидер.

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